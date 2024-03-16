Свердловская власть вступила в «битву за Екатеринбург» на президентских выборах

В Свердловской области стартовал третий день выборов президента. Как анонсировало URA.RU, цель властей на этом этапе — мобилизовать все ресурсы для повышения явки в Екатеринбурге. К концу второго дня она составила 48,8% с учетом дистанционного электронного голосования. Для выполнения областью кремлевского KPI (70%) нужно больше.
Задачу поддержать столицу узкому кругу госслужащих поставил губернатор Евгений Куйвашев днем 16 марта. Явка же по Свердловской области в целом по итогу первого дня составила 56,12% с учетом ДЭГ.
Избирательные участки будут работать до 20:00. Ранее агентство отмечало, что от активности свердловчан напрямую зависит, как регион будет развиваться следующие шесть лет: от уровня явки зависит поддержка региональных программ на федеральном уровне.
Выборы в Свердловской области проходят параллельно с викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. В призовом фонде викторины — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Как поучаствовать в акции, URA.RU публиковало и рассказывало здесь. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).
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