Иностранный делегат Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) из Намибии Муйоба Марсиус была шокирована медведем Степаном из Ханты-Мансийска (ХМАО), так как никогда ранее не видела вживую это животное. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Для меня это был полный шок, когда я увидела медведя. Я читала о них, видела фото в интернете, но никогда не видела их вживую. И когда я познакомилась со Степаном, который является самым страшным медведем здесь, узнала, что мы одного возраста. Это было нереально», — слова Марсиус опубликовали в telegram-канале правительства региона. Там отметили, что гости из других стран 17 марта побывали в экологическом центре «Шапшинское урочище».
Гостья из другой страны отметила, что Ханты-Мансийск — красивый город, и не только его центр, но и окраины. По ее словам, несмотря на то, что Южная Африка и Россия очень разные, однако у них есть одна общая ценность: «мы стараемся сохранить природу и заботиться о животных».
В правительстве Югры сообщали, что гости из 36 стран в рамках ВФМ посетят дома югорских семей в Ханты-Мансийске. Среди них будут делегаты из Аргентины, Филиппин и Японии. Зарубежные гости вместе с югорчанами будут готовить любимые блюда и делиться своими традициями.
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