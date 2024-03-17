17 марта 2024

Депздрав рассказал, от чего чаще всего умирают жители ХМАО

Депздрав: чаще всего жители ХМАО умирают от заболевания сердца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
Югорчане чаще всего подвержены ишемической болезни сердца Фото:

В ХМАО самыми распространенными причинами смерти в 2024 году среди населения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти). Из них 55% — это ишемическая болезнь сердца», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU.

По словам специалистов департамента, основная доля умерших приходится на старшее население трудоспособного возраста (69,7%). Среди них 65% — люди от 70 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО самыми распространенными причинами смерти в 2024 году среди населения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти). Из них 55% — это ишемическая болезнь сердца», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам специалистов департамента, основная доля умерших приходится на старшее население трудоспособного возраста (69,7%). Среди них 65% — люди от 70 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...