Депздрав рассказал, от чего чаще всего умирают жители ХМАО

В ХМАО самыми распространенными причинами смерти в 2024 году среди населения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти). Из них 55% — это ишемическая болезнь сердца», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU.
По словам специалистов департамента, основная доля умерших приходится на старшее население трудоспособного возраста (69,7%). Среди них 65% — люди от 70 лет.
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