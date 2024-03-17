Общество Здоровье Депздрав рассказал, от чего чаще всего умирают жители ХМАО Депздрав: чаще всего жители ХМАО умирают от заболевания сердца 18 марта 2024 в 05:03 Размер текста - 17 + Югорчане чаще всего подвержены ишемической болезни сердца Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО самыми распространенными причинами смерти в 2024 году среди населения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти). Из них 55% — это ишемическая болезнь сердца», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам специалистов департамента, основная доля умерших приходится на старшее население трудоспособного возраста (69,7%). Среди них 65% — люди от 70 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО самыми распространенными причинами смерти в 2024 году среди населения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «По данным Федеральной службы государственной статистики, в регионе чаще всего регистрируются случаи смерти от болезней сердечно-сосудистой системы (40,5% от всех случаев смерти). Из них 55% — это ишемическая болезнь сердца», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам специалистов департамента, основная доля умерших приходится на старшее население трудоспособного возраста (69,7%). Среди них 65% — люди от 70 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям