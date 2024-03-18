США планируют обсудить контроль над вооружением с Россией

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США готовы сесть за стол переговоров с Россией и Китаем в ближайшее время, отметила Линда Томас-Гринфил Фото:

США хотят прямо сейчас вступить с Россией и Китаем в дискуссию по контролю над вооружениями. Об этом заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил во время выступления в Совбезе организации по теме ядерного оружия.

«США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий», — заявила Линда Томас-Гринфил. Она отметила, что эта тема крайне важна.

До этого в США отмечали, что они не будут менять свою ядерную программу. Вашингтон также тогда не обнаружил признаков, что РФ будет использовать боеголовки, например, для удара по Украине.

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США хотят прямо сейчас вступить с Россией и Китаем в дискуссию по контролю над вооружениями. Об этом заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил во время выступления в Совбезе организации по теме ядерного оружия. «США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий», — заявила Линда Томас-Гринфил. Она отметила, что эта тема крайне важна. До этого в США отмечали, что они не будут менять свою ядерную программу. Вашингтон также тогда не обнаружил признаков, что РФ будет использовать боеголовки, например, для удара по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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