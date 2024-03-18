США планируют обсудить контроль над вооружением с Россией

18 марта 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

США готовы сесть за стол переговоров с Россией и Китаем в ближайшее время, отметила Линда Томас-Гринфил Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США хотят прямо сейчас вступить с Россией и Китаем в дискуссию по контролю над вооружениями. Об этом заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил во время выступления в Совбезе организации по теме ядерного оружия. «США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий», — заявила Линда Томас-Гринфил. Она отметила, что эта тема крайне важна. До этого в США отмечали, что они не будут менять свою ядерную программу. Вашингтон также тогда не обнаружил признаков, что РФ будет использовать боеголовки, например, для удара по Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США хотят прямо сейчас вступить с Россией и Китаем в дискуссию по контролю над вооружениями. Об этом заявила американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил во время выступления в Совбезе организации по теме ядерного оружия. «США готовы участвовать в двусторонних обсуждениях контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий», — заявила Линда Томас-Гринфил. Она отметила, что эта тема крайне важна. До этого в США отмечали, что они не будут менять свою ядерную программу. Вашингтон также тогда не обнаружил признаков, что РФ будет использовать боеголовки, например, для удара по Украине.