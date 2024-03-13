США приняли решение по своей ядерной стратегии после интервью Путина

США отказались реформировать свою ядерную стратегию после интервью Путина

14 марта 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не видят оснований для изменения своей ядерной стратегии. Также Вашингтон не обнаружил признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. «Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил. Или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — прокомментировала Жан-Пьер на брифинге для прессы. Это заявление последовало за комментариями президента РФ Владимира Путина, который в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым утверждал, что Россия готова к использованию ядерного оружия только в крайнем случае, когда под угрозой будет находиться существование государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не видят оснований для изменения своей ядерной стратегии. Также Вашингтон не обнаружил признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. «Мы не видим никаких реальных причин корректировать готовность наших ядерных сил. Или каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — прокомментировала Жан-Пьер на брифинге для прессы. Это заявление последовало за комментариями президента РФ Владимира Путина, который в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым утверждал, что Россия готова к использованию ядерного оружия только в крайнем случае, когда под угрозой будет находиться существование государства.