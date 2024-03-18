В Чусовом за взятки осудили железнодорожников

В Пермском крае осудили четверых сотрудников локомотивного депо «Чусовское» за дачу взятки должностному лицу. Мужчины передали деньги в обмен на положительное заключение медицинской комиссии, пояснила пресс-служба прокуратуры региона.
«Суммы в размере 10 тысяч рублей от каждого предполагались за выдачу подложного документа — заключения врачебно-экспертной комиссии без прохождения медосмотра. Чусовской городской суд назначил четверым мужчинам наказание в виде штрафа в размере от 160 до 200 тысяч рублей», — написано на сайте ведомства.
Приговоры еще не вступили в законную силу. Расследование в отношении должностного лица медорганизации вынесено в отдельное производство.
Ранее URA.RU писало о сотруднице учреждения здравоохранения из Суксункского округа, которую оштрафовали за оформление фиктивных больничных листов за деньги. Женщину осудили по статьям о мелком взяточничестве и служебном подлоге.
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