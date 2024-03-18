Россия готова к переговорам о ядерном разоружении

Песков: Россия готова к переговорам с США о ядерном разоружении

18 марта 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова обсудить с США тему ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова пойти на переговоры с США и Китаем по поводу ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, который касался заявления США. Его слова приводит ТАСС. Ранее в США предложили провести переговоры по ядерному оружию. Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил отметила, что на встрече должны быть Россия и Китай. По ее словам, эта тема сейчас крайне важна в нынешних условиях. Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к выполнению ДСНВ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова пойти на переговоры с США и Китаем по поводу ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, который касался заявления США. Его слова приводит ТАСС. Ранее в США предложили провести переговоры по ядерному оружию. Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил отметила, что на встрече должны быть Россия и Китай. По ее словам, эта тема сейчас крайне важна в нынешних условиях. Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к выполнению ДСНВ, передает RT.