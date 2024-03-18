Россия готова к переговорам о ядерном разоружении

Песков: Россия готова к переговорам с США о ядерном разоружении
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова обсудить с США тему ядерного оружия Фото:

Россия готова пойти на переговоры с США и Китаем по поводу ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, который касался заявления США. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в США предложили провести переговоры по ядерному оружию. Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил отметила, что на встрече должны быть Россия и Китай. По ее словам, эта тема сейчас крайне важна в нынешних условиях. Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к выполнению ДСНВ, передает RT.

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Россия готова пойти на переговоры с США и Китаем по поводу ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, который касался заявления США. Его слова приводит ТАСС. Ранее в США предложили провести переговоры по ядерному оружию. Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил отметила, что на встрече должны быть Россия и Китай. По ее словам, эта тема сейчас крайне важна в нынешних условиях. Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к выполнению ДСНВ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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