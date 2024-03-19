Полянский поставил ультиматум США по ядерным переговорам

Переговоры России и США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможны лишь при условии смены Вашингтоном крайне антироссийского курса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», —
Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что США готовы вступить в диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и Москва готова к такому шагу.
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