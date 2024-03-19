Полянский поставил ультиматум США по ядерным переговорам

19 марта 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Вашингтону придется изменить политику, чтобы пойти на переговоры с РФ, считает Полянский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры России и США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможны лишь при условии смены Вашингтоном крайне антироссийского курса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», — говорится на официальном сайте постпредства РФ. Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что США готовы вступить в диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и Москва готова к такому шагу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры России и США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможны лишь при условии смены Вашингтоном крайне антироссийского курса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», — говорится на официальном сайте постпредства РФ. Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что США готовы вступить в диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и Москва готова к такому шагу.