Полянский поставил ультиматум США по ядерным переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Вашингтону придется изменить политику, чтобы пойти на переговоры с РФ, считает Полянский Фото:

Переговоры России и США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможны лишь при условии смены Вашингтоном крайне антироссийского курса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», — говорится на официальном сайте постпредства РФ.

Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что США готовы вступить в диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и Москва готова к такому шагу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры России и США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможны лишь при условии смены Вашингтоном крайне антироссийского курса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», — говорится на официальном сайте постпредства РФ. Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что США готовы вступить в диалог с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что и Москва готова к такому шагу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...