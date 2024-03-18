Власти Нефтеюганска объяснили причину затопления дома нечистотами

В администрации Нефтеюганска (ХМАО) заявили, что в затоплении подвала многоквартирного дома №11 нечистотами виноваты сами жильцы. Из-за того, что они засоряют канализационные трубы, происходят сбои в системе водоотведения. Об этом пресс-служба мэрии рассказала журналисту URA.RU.
«Согласно информации, предоставленной управляющей организацией АО „Центральный участок“ за период 2023—2024 годов, порывов канализационных труб в подвале в МКД №11 во 2-м микрорайоне Нефтеюганска не было. Подтопление подвала канализационными стоками происходит в результате неправильной эксплуатации системы водоотведения жителями квартир, по причине механических засоров трубопроводов канализационных колодцев бытовым мусором, предметами гигиены, ветошью», — сообщили в мэрии Нефтеюганска.
По данным организации «Юганскводоканал», с августа 2023 года от жильцов проблемного дома поступило пять заявок о засорах канализационных колодцев. Причем три из них поступили в феврале. Последствия затоплений устраняют специалисты подрядной организации: выявляют место засора, прочищают трубы, откачивают нечистоты из подвала и проводят дезинфекцию.
Чтобы избежать столь частых аварий, коммунальщики чистят внутриквартальный канализационный коллектор. Однако подъезд специальной техники для проведения работ в колодцах затруднен плотно припаркованными машинами жильцов.
Ранее URA.RU писало о том, что в доме №11 во втором микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) на протяжении восьми месяцев периодически происходят порывы канализационных труб в подвале. По словам жильцов, по квартирам, помимо ужасного запаха, распространилась плесень.
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