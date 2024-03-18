Власти Нефтеюганска объяснили причину затопления дома нечистотами

Мэрия Нефтеюганска: в затоплении дома нечистотами виноваты сами жители

19 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Жилой дом в Нефтеюганске топит канализацией из-за механических засоров Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Нефтеюганска (ХМАО) заявили, что в затоплении подвала многоквартирного дома №11 нечистотами виноваты сами жильцы. Из-за того, что они засоряют канализационные трубы, происходят сбои в системе водоотведения. Об этом пресс-служба мэрии рассказала журналисту URA.RU. «Согласно информации, предоставленной управляющей организацией АО „Центральный участок“ за период 2023—2024 годов, порывов канализационных труб в подвале в МКД №11 во 2-м микрорайоне Нефтеюганска не было. Подтопление подвала канализационными стоками происходит в результате неправильной эксплуатации системы водоотведения жителями квартир, по причине механических засоров трубопроводов канализационных колодцев бытовым мусором, предметами гигиены, ветошью», — сообщили в мэрии Нефтеюганска. По данным организации «Юганскводоканал», с августа 2023 года от жильцов проблемного дома поступило пять заявок о засорах канализационных колодцев. Причем три из них поступили в феврале. Последствия затоплений устраняют специалисты подрядной организации: выявляют место засора, прочищают трубы, откачивают нечистоты из подвала и проводят дезинфекцию. Чтобы избежать столь частых аварий, коммунальщики чистят внутриквартальный канализационный коллектор. Однако подъезд специальной техники для проведения работ в колодцах затруднен плотно припаркованными машинами жильцов. Ранее URA.RU писало о том, что в доме №11 во втором микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) на протяжении восьми месяцев периодически происходят порывы канализационных труб в подвале. По словам жильцов, по квартирам, помимо ужасного запаха, распространилась плесень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Нефтеюганска (ХМАО) заявили, что в затоплении подвала многоквартирного дома №11 нечистотами виноваты сами жильцы. Из-за того, что они засоряют канализационные трубы, происходят сбои в системе водоотведения. Об этом пресс-служба мэрии рассказала журналисту URA.RU. «Согласно информации, предоставленной управляющей организацией АО „Центральный участок“ за период 2023—2024 годов, порывов канализационных труб в подвале в МКД №11 во 2-м микрорайоне Нефтеюганска не было. Подтопление подвала канализационными стоками происходит в результате неправильной эксплуатации системы водоотведения жителями квартир, по причине механических засоров трубопроводов канализационных колодцев бытовым мусором, предметами гигиены, ветошью», — сообщили в мэрии Нефтеюганска. По данным организации «Юганскводоканал», с августа 2023 года от жильцов проблемного дома поступило пять заявок о засорах канализационных колодцев. Причем три из них поступили в феврале. Последствия затоплений устраняют специалисты подрядной организации: выявляют место засора, прочищают трубы, откачивают нечистоты из подвала и проводят дезинфекцию. Чтобы избежать столь частых аварий, коммунальщики чистят внутриквартальный канализационный коллектор. Однако подъезд специальной техники для проведения работ в колодцах затруднен плотно припаркованными машинами жильцов. Ранее URA.RU писало о том, что в доме №11 во втором микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) на протяжении восьми месяцев периодически происходят порывы канализационных труб в подвале. По словам жильцов, по квартирам, помимо ужасного запаха, распространилась плесень.