В УрФУ ответили на обвинения в задолженности 18 млн рублей клининговой компании

УрФУ: УК, обвинившая вуз в задолженности 18 млн, не подтвердила выполнение работ
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Сотрудники УК не следовали рекомендациям по договору с УрФУ Фото:

Клининговая компания УК «Сервис», которая обвинила Уральский федеральный университет в задолженности 18 млн рублей за уборку вуза, не подтвердила выполнение работ официальными документами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета.

«Акт подписывается у любого сотрудника заказчика, который находился в помещении в момент проведения работ и может подтвердить их выполнение. УрФУ требовал предоставления этих документов, в частности, за март, апрель, май, июнь 2023 года. Исполнитель не предоставил эти документы, подтверждающие выполнение работ, поскольку их просто не оформлял», — пояснили в университете.

Там же отметили, что согласно техзаданию к договору с УК рекомендованное количество сотрудников клининга для уборки составляет 228 человек, а на самом деле их было в три раза меньше. «Очевидно, что указанное количество сотрудников является явно недостаточным и они никак не могли выполнить надлежащим образом весь объем услуг», — сказали в пресс-службе, отметив, что доказательства этому находятся в материалах дела.

На обвинения в отказе выходить на связь с клининговой компанией в УрФУ ответили, что руководитель ООО «УК «Сервис» никогда не был на официальных встречах. «Никто из представителей никогда не пытался договариваться с университетом по данной спорной ситуации», — подытожили там.

В клининговой компании уверяют, что им пришлось убирать почти на треть больше заявленной площади, но даже за это не получили выплат. УК обратилась в суд, а за уборку университета взялся другой подрядчик.

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Клининговая компания УК «Сервис», которая обвинила Уральский федеральный университет в задолженности 18 млн рублей за уборку вуза, не подтвердила выполнение работ официальными документами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Акт подписывается у любого сотрудника заказчика, который находился в помещении в момент проведения работ и может подтвердить их выполнение. УрФУ требовал предоставления этих документов, в частности, за март, апрель, май, июнь 2023 года. Исполнитель не предоставил эти документы, подтверждающие выполнение работ, поскольку их просто не оформлял», — пояснили в университете. Там же отметили, что согласно техзаданию к договору с УК рекомендованное количество сотрудников клининга для уборки составляет 228 человек, а на самом деле их было в три раза меньше. «Очевидно, что указанное количество сотрудников является явно недостаточным и они никак не могли выполнить надлежащим образом весь объем услуг», — сказали в пресс-службе, отметив, что доказательства этому находятся в материалах дела. На обвинения в отказе выходить на связь с клининговой компанией в УрФУ ответили, что руководитель ООО «УК «Сервис» никогда не был на официальных встречах. «Никто из представителей никогда не пытался договариваться с университетом по данной спорной ситуации», — подытожили там. В клининговой компании уверяют, что им пришлось убирать почти на треть больше заявленной площади, но даже за это не получили выплат. УК обратилась в суд, а за уборку университета взялся другой подрядчик.
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