В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина пронес в Синарский райсуд взрывчатку. При досмотре судебные приставы обнаружили взрывчатое вещество и задержали свердловчанина, рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.
«Мужчина прибыл в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении него, при себе имел черный пакет с личными вещами. При досмотре судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в вещах посетителя обнаружен предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства», — сказано в сообщении.
Взрывчатку передали на экспертизу. «В настоящее время решается вопрос возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.
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