20 марта 2024

Свердловчанин пришел в суд со взрывчаткой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Взрывчатку передали на экспертизу Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина пронес в Синарский райсуд взрывчатку. При досмотре судебные приставы обнаружили взрывчатое вещество и задержали свердловчанина, рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.

«Мужчина прибыл в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении него, при себе имел черный пакет с личными вещами. При досмотре судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в вещах посетителя обнаружен предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства», — сказано в сообщении.

Взрывчатку передали на экспертизу. «В настоящее время решается вопрос возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мужчина пронес в Синарский райсуд взрывчатку. При досмотре судебные приставы обнаружили взрывчатое вещество и задержали свердловчанина, рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП. «Мужчина прибыл в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении него, при себе имел черный пакет с личными вещами. При досмотре судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в вещах посетителя обнаружен предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства», — сказано в сообщении. Взрывчатку передали на экспертизу. «В настоящее время решается вопрос возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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