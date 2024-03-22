Мэрия Екатеринбурга разрешила стройку Соборной мечети

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Казань, мечеть, кул-шариф
Площадь объекта составит 3,3 тысячи квадратных метров Фото:

Администрация Екатеринбурга 20 марта выдала разрешение на строительство Соборной мечети на Серовском тракте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.

Согласно документу, размер участка составит восемь гектаров, а площадь самой мечети на 550 человек — 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников. На -2 этаже организуют автопарковку.

О выделении участка под Соборную мечеть на Серовском тракте URA.RU сообщало еще год назад. Место под объект не могли найти с 2019 года.

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Администрация Екатеринбурга 20 марта выдала разрешение на строительство Соборной мечети на Серовском тракте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно документу, размер участка составит восемь гектаров, а площадь самой мечети на 550 человек — 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников. На -2 этаже организуют автопарковку. О выделении участка под Соборную мечеть на Серовском тракте URA.RU сообщало еще год назад. Место под объект не могли найти с 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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