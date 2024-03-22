Мэрия Екатеринбурга разрешила стройку Соборной мечети

22 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Площадь объекта составит 3,3 тысячи квадратных метров Фото: Алена Полозова © URA.RU Администрация Екатеринбурга 20 марта выдала разрешение на строительство Соборной мечети на Серовском тракте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно документу, размер участка составит восемь гектаров, а площадь самой мечети на 550 человек — 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников. На -2 этаже организуют автопарковку. О выделении участка под Соборную мечеть на Серовском тракте URA.RU сообщало еще год назад. Место под объект не могли найти с 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга 20 марта выдала разрешение на строительство Соборной мечети на Серовском тракте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии. Согласно документу, размер участка составит восемь гектаров, а площадь самой мечети на 550 человек — 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников. На -2 этаже организуют автопарковку. О выделении участка под Соборную мечеть на Серовском тракте URA.RU сообщало еще год назад. Место под объект не могли найти с 2019 года.