Мэрия Екатеринбурга разрешила стройку Соборной мечети

Площадь объекта составит 3,3 тысячи квадратных метров
Администрация Екатеринбурга 20 марта выдала разрешение на строительство Соборной мечети на Серовском тракте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии.
Согласно документу, размер участка составит восемь гектаров, а площадь самой мечети на 550 человек — 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории появится шестиэтажный дом священнослужителей и паломников. На -2 этаже организуют автопарковку.
О выделении участка под Соборную мечеть на Серовском тракте URA.RU сообщало еще год назад. Место под объект не могли найти с 2019 года.
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