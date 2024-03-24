24 марта 2024

Свердловчанка, уколовшая второклассника циркулем 27 раз, вышла на работу в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, учеба, образование, школьные парты, гимназия 120
Учительница ведет уроки у пострадавшего мальчика Фото:

Учительница школы № 19 из поселка Малышева (Свердловская область) получила выговор за то, что уколола второклассника циркулем 27 раз и вернулась на работу в этот же класс. Об этом рассказал адвокат семьи пострадавшего школьника.

«Единственный, основной возможный подозреваемый в уголовном деле общается и даже работает со свидетелями и потерпевшим… На днях все родители получили от педагога уведомление о предстоящем допросе у сотрудников ПДН. Возможная подозреваемая сообщает информацию о допросе свидетелям!» — рассказал юрист порталу Е1.RU.

После случая учительница ушла на долгий больничный, однако недавно вышла на работу в класс, где учится пострадавший мальчик. В местном отделе образования адвокату сообщили, что преподавателю объявили выговор.

Инцидент произошел 16 января. Второклассник поссорился с одноклассницей, и во время выяснения отношений он случайно поцарапал руку девочке. После чего учитель, забрав циркуль, начала колоть ладонь ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении женщины, а региональный СК начал проверку. Школу наказала прокуратура.

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Учительница школы № 19 из поселка Малышева (Свердловская область) получила выговор за то, что уколола второклассника циркулем 27 раз и вернулась на работу в этот же класс. Об этом рассказал адвокат семьи пострадавшего школьника. «Единственный, основной возможный подозреваемый в уголовном деле общается и даже работает со свидетелями и потерпевшим… На днях все родители получили от педагога уведомление о предстоящем допросе у сотрудников ПДН. Возможная подозреваемая сообщает информацию о допросе свидетелям!» — рассказал юрист порталу Е1.RU. После случая учительница ушла на долгий больничный, однако недавно вышла на работу в класс, где учится пострадавший мальчик. В местном отделе образования адвокату сообщили, что преподавателю объявили выговор. Инцидент произошел 16 января. Второклассник поссорился с одноклассницей, и во время выяснения отношений он случайно поцарапал руку девочке. После чего учитель, забрав циркуль, начала колоть ладонь ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении женщины, а региональный СК начал проверку. Школу наказала прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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