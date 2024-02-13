Общество Прокуратура наказала свердловскую школу за колотые раны ученика 14 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Силовики организовали проверку в школе №19 поселка Малышева (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская прокуратура внесла представление директору школы №19 в поселке Малышева после того как учительница уколола ребенка циркулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В этой связи директору учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также по данному факту была организована проверка», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, инцидент произошел 16 января. Учительница начальных классов нанесла более шести ударов иглой циркуля в область тыльной стороны ладони кисти мальчику. Школьнику был поставлен диагноз — множественные колотые раны правой кисти. При этом отец ребенка насчитал не менее 27 ран. По предварительным данным, мальчик поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Свердловская прокуратура внесла представление директору школы №19 в поселке Малышева после того как учительница уколола ребенка циркулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В этой связи директору учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также по данному факту была организована проверка», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, инцидент произошел 16 января. Учительница начальных классов нанесла более шести ударов иглой циркуля в область тыльной стороны ладони кисти мальчику. Школьнику был поставлен диагноз — множественные колотые раны правой кисти. При этом отец ребенка насчитал не менее 27 ран. По предварительным данным, мальчик поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям