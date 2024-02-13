13 февраля 2024

Прокуратура наказала свердловскую школу за колотые раны ученика

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, учеба, образование, школьные парты, гимназия 120
Силовики организовали проверку в школе №19 поселка Малышева (архивное фото) Фото:

Свердловская прокуратура внесла представление директору школы №19 в поселке Малышева после того как учительница уколола ребенка циркулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этой связи директору учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также по данному факту была организована проверка», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 16 января. Учительница начальных классов нанесла более шести ударов иглой циркуля в область тыльной стороны ладони кисти мальчику. Школьнику был поставлен диагноз — множественные колотые раны правой кисти.

При этом отец ребенка насчитал не менее 27 ран. По предварительным данным, мальчик поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием.

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Свердловская прокуратура внесла представление директору школы №19 в поселке Малышева после того как учительница уколола ребенка циркулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В этой связи директору учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также по данному факту была организована проверка», — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, инцидент произошел 16 января. Учительница начальных классов нанесла более шести ударов иглой циркуля в область тыльной стороны ладони кисти мальчику. Школьнику был поставлен диагноз — множественные колотые раны правой кисти. При этом отец ребенка насчитал не менее 27 ран. По предварительным данным, мальчик поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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