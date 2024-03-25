Карта спецоперации на Украине 25 марта: ВСУ сосредоточились на тактике террора

Сальдо: ВСУ сменили тактику на террор на херсонском направлении

25 марта 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ активно уничтожают украинские позиции на различных направлениях, передают в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, те стали больше предпринимать действия по запугиванию мирного населения при помощи террора. В свою очередь, российские артиллеристы продолжают уничтожать украинские силы на различных направлениях фронта. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Смена тактики ВСУ Бойцы ВСУ сменили тактику на херсонском направлении. Они используют беспилотники, чтобы атаковать мирное население. Также украинские силы использую в своих атаках кассетные боеприпасы. Они сосредоточились на атаках по гражданской инфраструктуре, подчеркнул глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он считает, что с их стороны это намеренная тактика террора. Авдеевское направление В Минобороны подчеркнули, что российские солдаты начали продвигаться на запад на авдеевском направлении. Участок фронта в целом начинает сдвигаться. Российские бойцы при помощи артиллерии планомерно уничтожают украинские укрепленные районы вместе с их личным составом. Кроме того, было уничтожено еще одно укрытие ВСУ при помощи расчет гаубицы «Мста-Б» 1-го армейского корпуса группировки «Юг». За сутки на этом направлении были уничтожены позиции противника в Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи (ДНР). Купянское направление В своих атаках российские солдаты активно задействуют авиацию. Например, ночью была уничтожена замаскированная украинская техника на купянском направлении. Для ее уничтожения задействовали вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-35, подчеркнули в российском военном ведомстве. ВС РФ также поразили украинские силы в районе Трены и Синьковки. Артемовское направление К северу от Артемовска (Бахмута) была сорвана ротация украинских сил. В уничтожении ВСУ были задействованы российские снайперы из десантной группы. Помимо этого был уничтожен один из опорных пунктов ВСУ. При атаке российскую штурмовую группу поддерживали танкисты на модернизированных Т-72Б3М. Донецкое направление Украиснкие силы были поражены в Клещеевке, Красном и Курдюмовке (ДНР). Также была отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Южнодонецкое направление Штурмовики из морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки «Восток» захватили опорный пункт Украины на южнодонецком направлении, уточнили в Минобороны РФ. В ходе боевой операции в плен были взяты четверо украинских военных. В целом за сутки группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю фронтового участка. Позиции противника были уничтожены в районе Сладкого и Урожайного. Также была сорвана ротация в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, те стали больше предпринимать действия по запугиванию мирного населения при помощи террора. В свою очередь, российские артиллеристы продолжают уничтожать украинские силы на различных направлениях фронта. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Бойцы ВСУ сменили тактику на херсонском направлении. Они используют беспилотники, чтобы атаковать мирное население. Также украинские силы использую в своих атаках кассетные боеприпасы. Они сосредоточились на атаках по гражданской инфраструктуре, подчеркнул глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он считает, что с их стороны это намеренная тактика террора. В Минобороны подчеркнули, что российские солдаты начали продвигаться на запад на авдеевском направлении. Участок фронта в целом начинает сдвигаться. Российские бойцы при помощи артиллерии планомерно уничтожают украинские укрепленные районы вместе с их личным составом. Кроме того, было уничтожено еще одно укрытие ВСУ при помощи расчет гаубицы «Мста-Б» 1-го армейского корпуса группировки «Юг». За сутки на этом направлении были уничтожены позиции противника в Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи (ДНР). В своих атаках российские солдаты активно задействуют авиацию. Например, ночью была уничтожена замаскированная украинская техника на купянском направлении. Для ее уничтожения задействовали вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-35, подчеркнули в российском военном ведомстве. ВС РФ также поразили украинские силы в районе Трены и Синьковки. К северу от Артемовска (Бахмута) была сорвана ротация украинских сил. В уничтожении ВСУ были задействованы российские снайперы из десантной группы. Помимо этого был уничтожен один из опорных пунктов ВСУ. При атаке российскую штурмовую группу поддерживали танкисты на модернизированных Т-72Б3М. Украиснкие силы были поражены в Клещеевке, Красном и Курдюмовке (ДНР). Также была отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Штурмовики из морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки «Восток» захватили опорный пункт Украины на южнодонецком направлении, уточнили в Минобороны РФ. В ходе боевой операции в плен были взяты четверо украинских военных. В целом за сутки группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю фронтового участка. Позиции противника были уничтожены в районе Сладкого и Урожайного. Также была сорвана ротация в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского.