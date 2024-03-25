Бойцы ВС РФ рассказали о перемещении линии фронта на Украине

По расчетам гаубицы «Мста-Б» 1-го армейского корпуса на авдеевском направлении отмечается сдвиг фронта на запад. Об этом сообщил военнослужащий артиллерийского расчета с позывным «Вирус».
«Это „Мста-Б“. Работаем на авдеевском направлении <…> Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам», — заявил «Вирус». Его слова передает Минобороны.
Он отметил, что российские бойцы продолжают разбирать укрепленные районы, технику, живую силу ВСУ. По его словам, украинские укрепрайоны уже не так прочны, как авдеевские. ВС РФ их постепенно ликвидирует. «Вирус» подчеркнул, что в случае, когда приходят цели с разведки, российские бойцы устраивают атаку.
По данным Минобороны, расчет гаубицы «Мста-Б» ВС РФ атаковал укрепленные позиции ВСУ на авдеевском направлении, выявленные разведкой с помощью беспилотника. Стрельба осуществлялась осколочно-фугасными снарядами на расстояние свыше десяти км, что причинило значительный ущерб украинским укреплениям и личному составу.
Ранее в Минобороны сообщили о захвате двух сел на авдеевском направлении, передает «Национальная служба новостей». Военное ведомство отметило, что российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.
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