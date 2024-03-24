24 марта 2024

Челябинский депутат-фронтовик потребовал защитить медиков от нападений

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, медики, машина скорой помощи, скорая помошь
Парламентарий призвал защитить врачей Фото:

Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников потребовал защитить медиков от нападений. Также он заявил, что люди, которые спасают жизни, оказывают медицинскую помощь, а не услугу.

«На мой взгляд, стоит вернуться и к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на медицинских работников. Сейчас реальное наказание агрессору грозит только в том случае, если врач получил тяжелые травмы или погиб», — отметил Колесников.

Кроме того, депутат подчеркнул, что медицина не является сферой услуг. Он поддержал коллег-депутатов, которые предлагают заменить формулировку на медицинскую помощь.

«Здесь, на фронте, медики в буквальном смысле спасают жизни, иногда — под огнем противника. Но и в мирное время их работа — не просто выполнение неких действий и манипуляций, а настоящее служение. И эти люди должны быть под защитой», — добавил Колесников.

Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. Сейчас он командует подразделением разведки, которая ведется с помощью беспилотников.

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Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников потребовал защитить медиков от нападений. Также он заявил, что люди, которые спасают жизни, оказывают медицинскую помощь, а не услугу. «На мой взгляд, стоит вернуться и к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на медицинских работников. Сейчас реальное наказание агрессору грозит только в том случае, если врач получил тяжелые травмы или погиб», — отметил Колесников. Кроме того, депутат подчеркнул, что медицина не является сферой услуг. Он поддержал коллег-депутатов, которые предлагают заменить формулировку на медицинскую помощь. «Здесь, на фронте, медики в буквальном смысле спасают жизни, иногда — под огнем противника. Но и в мирное время их работа — не просто выполнение неких действий и манипуляций, а настоящее служение. И эти люди должны быть под защитой», — добавил Колесников. Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. Сейчас он командует подразделением разведки, которая ведется с помощью беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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