Челябинский депутат-фронтовик потребовал защитить медиков от нападений

Парламентарий призвал защитить врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» Олег Колесников потребовал защитить медиков от нападений. Также он заявил, что люди, которые спасают жизни, оказывают медицинскую помощь, а не услугу.

«На мой взгляд, стоит вернуться и к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на медицинских работников. Сейчас реальное наказание агрессору грозит только в том случае, если врач получил тяжелые травмы или погиб», — отметил Колесников.

Кроме того, депутат подчеркнул, что медицина не является сферой услуг. Он поддержал коллег-депутатов, которые предлагают заменить формулировку на медицинскую помощь.

«Здесь, на фронте, медики в буквальном смысле спасают жизни, иногда — под огнем противника. Но и в мирное время их работа — не просто выполнение неких действий и манипуляций, а настоящее служение. И эти люди должны быть под защитой», — добавил Колесников.

Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта. Сейчас он командует подразделением разведки, которая ведется с помощью беспилотников.