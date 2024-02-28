В Перми вдвое подешевел старейший гастроном на Сибирской улице

29 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Магазин на Сибирской улице является одним из старейших гастрономов Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Помещения старейшего гастронома Перми, расположенные в здании по адресу улица Сибирская, 1, подешевели до 49 млн рублей. Ранее их выставляли на продажу за 100 млн рублей. Таким образом, цена актива снизилась в два раза. «Продается в самом центре нашего города, в красивейшем месте — Центральный мясной магазин. Вход с улицы Сибирская. Площадь помещения составляет 853 квадратных метра. Торговый зал расположен на первом этаже площадью, в цокольном этаже и подвале находится мясное производство с соблюдением всех норм и правил. Цена — 49 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Магазин на Сибирской улице является одним из старейших пермских гастрономов советской эпохи. В нем продавалась мясная продукция. Площади магазина находятся в частной собственности. Гастроном впервые был выставлен на продажу в декабре 2022 года за 100 млн рублей. В стоимость были включены недвижимость и бизнес. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставили на продажу помещения одного из старейших в городе мясных магазинов. Речь о торговом доме «Мясопродукты» на улице Борчанинова, 1, который работал с 1992 года и был закрыт в сентябре 2023 года.

Помещения старейшего гастронома Перми, расположенные в здании по адресу улица Сибирская, 1, подешевели до 49 млн рублей. Ранее их выставляли на продажу за 100 млн рублей. Таким образом, цена актива снизилась в два раза. «Продается в самом центре нашего города, в красивейшем месте — Центральный мясной магазин. Вход с улицы Сибирская. Площадь помещения составляет 853 квадратных метра. Торговый зал расположен на первом этаже площадью, в цокольном этаже и подвале находится мясное производство с соблюдением всех норм и правил. Цена — 49 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Магазин на Сибирской улице является одним из старейших пермских гастрономов советской эпохи. В нем продавалась мясная продукция. Площади магазина находятся в частной собственности. Гастроном впервые был выставлен на продажу в декабре 2022 года за 100 млн рублей. В стоимость были включены недвижимость и бизнес. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставили на продажу помещения одного из старейших в городе мясных магазинов. Речь о торговом доме «Мясопродукты» на улице Борчанинова, 1, который работал с 1992 года и был закрыт в сентябре 2023 года.