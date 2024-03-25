Путин проведет совещание по поводу теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский глава Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме по обсуждению мер, которые принимаются после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «И сегодня во второй половине дня Владимир Владимирович проведет совещание для обсуждения мер, предпринимаемых после теракта», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин продолжает получать все доклады от всех спецслужб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский глава Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме по обсуждению мер, которые принимаются после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «И сегодня во второй половине дня Владимир Владимирович проведет совещание для обсуждения мер, предпринимаемых после теракта», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин продолжает получать все доклады от всех спецслужб.