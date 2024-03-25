Путин проведет совещание по поводу теракта в «Крокусе»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме Фото:

Российский глава Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме по обсуждению мер, которые принимаются после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И сегодня во второй половине дня Владимир Владимирович проведет совещание для обсуждения мер, предпринимаемых после теракта», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин продолжает получать все доклады от всех спецслужб.

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Российский глава Владимир Путин проведет совещание в открытом режиме по обсуждению мер, которые принимаются после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «И сегодня во второй половине дня Владимир Владимирович проведет совещание для обсуждения мер, предпринимаемых после теракта», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Путин продолжает получать все доклады от всех спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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