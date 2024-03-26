Глава ФСБ: террористов из «Крокуса» ждали на Украине как героев

26 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

По словам Бортникова, террористов ждали на Украине как героев Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову. «Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову. «Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.