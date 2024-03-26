Глава ФСБ: террористов из «Крокуса» ждали на Украине как героев

Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову.
«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.
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Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову. «Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.