Глава ФСБ: террористов из «Крокуса» ждали на Украине как героев

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
По словам Бортникова, террористов ждали на Украине как героев Фото:

Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову.

«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

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Глава ФСБ Александр Бортников считает, что террористов «Крокуса» ждали на Украине как героев. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Крашенникову. «Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной информации, их там ждали», — сообщил Бортников в интервью. «Сейчас эта информация дорабатывается, на той стороне их хотели видеть как героев», — добавил он. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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