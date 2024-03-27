В Перми Госавтоинспекция попросила водителей отказаться от поездок ночью

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Из-за обильных снегопадов на дорогах плохая видимость Фото:

Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей не выезжать на дороги вечером и ночью с 27 на 28 марта. Это связано с плохими погодными условиями.

«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. В некоторых районах Пермского края идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Тем водителям, кому необходимо совершить поездку, рекомендуют выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности. Автоинспекторы будут следить за движением на дорогах.

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Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей не выезжать на дороги вечером и ночью с 27 на 28 марта. Это связано с плохими погодными условиями. «Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. В некоторых районах Пермского края идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. Тем водителям, кому необходимо совершить поездку, рекомендуют выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности. Автоинспекторы будут следить за движением на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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