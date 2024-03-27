В Перми Госавтоинспекция попросила водителей отказаться от поездок ночью

Из-за обильных снегопадов на дорогах плохая видимость Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей не выезжать на дороги вечером и ночью с 27 на 28 марта. Это связано с плохими погодными условиями.

«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. В некоторых районах Пермского края идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Тем водителям, кому необходимо совершить поездку, рекомендуют выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности. Автоинспекторы будут следить за движением на дорогах.