Екатеринбуржцы рассказали о характере скончавшегося директора престижного лицея

Скончавшийся директор лицея №180 в Екатеринбурге посвящал всего себя работе

28 марта 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из жизни 27 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скончавшийся директор екатеринбургского лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов посвящал всего себя работе, был умным и справедливым. Об этом рассказали люди, знакомые с погибшим. «Большая потеря, человек работал на износ! Лично знала его, видела, что работа для него — это жизнь. Не хочется сейчас об этом, но, к сожалению, мало кто представляет, какой это титанический и порой непосильный труд — руководить школой», — рассказала знакомая мужчины Е1.RU. Другая девушка, знавшая Крылова, сказала порталу, что он был рассудительным и непримиримым к несправедливости. Еще одна знакомая заявила, что мужчина был добрым и хозяйственным, поэтому при нем лицей преобразился, а детям стало приятно находиться в учебном заведении. Алексей Крылов скончался 27 марта, ему было 58 лет. Должность директора лицея № 180 он занял в 2006 году, а до этого был признан победителем всероссийского конкурса «Учитель года». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшийся директор екатеринбургского лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов посвящал всего себя работе, был умным и справедливым. Об этом рассказали люди, знакомые с погибшим. «Большая потеря, человек работал на износ! Лично знала его, видела, что работа для него — это жизнь. Не хочется сейчас об этом, но, к сожалению, мало кто представляет, какой это титанический и порой непосильный труд — руководить школой», — рассказала знакомая мужчины Е1.RU. Другая девушка, знавшая Крылова, сказала порталу, что он был рассудительным и непримиримым к несправедливости. Еще одна знакомая заявила, что мужчина был добрым и хозяйственным, поэтому при нем лицей преобразился, а детям стало приятно находиться в учебном заведении. Алексей Крылов скончался 27 марта, ему было 58 лет. Должность директора лицея № 180 он занял в 2006 году, а до этого был признан победителем всероссийского конкурса «Учитель года».