Екатеринбуржцы рассказали о характере скончавшегося директора престижного лицея

Скончавшийся директор екатеринбургского лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов посвящал всего себя работе, был умным и справедливым. Об этом рассказали люди, знакомые с погибшим.
«Большая потеря, человек работал на износ! Лично знала его, видела, что работа для него — это жизнь. Не хочется сейчас об этом, но, к сожалению, мало кто представляет, какой это титанический и порой непосильный труд — руководить школой», — рассказала знакомая мужчины Е1.RU.
Другая девушка, знавшая Крылова, сказала порталу, что он был рассудительным и непримиримым к несправедливости. Еще одна знакомая заявила, что мужчина был добрым и хозяйственным, поэтому при нем лицей преобразился, а детям стало приятно находиться в учебном заведении.
Алексей Крылов скончался 27 марта, ему было 58 лет. Должность директора лицея № 180 он занял в 2006 году, а до этого был признан победителем всероссийского конкурса «Учитель года».
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