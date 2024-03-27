27 марта 2024

Екатеринбуржцы рассказали о характере скончавшегося директора престижного лицея

Скончавшийся директор лицея №180 в Екатеринбурге посвящал всего себя работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, траур, гвоздики, цветы, дорога, память, поминовение, крокус сити холл
Мужчина ушел из жизни 27 марта Фото:

Скончавшийся директор екатеринбургского лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов посвящал всего себя работе, был умным и справедливым. Об этом рассказали люди, знакомые с погибшим.

«Большая потеря, человек работал на износ! Лично знала его, видела, что работа для него — это жизнь. Не хочется сейчас об этом, но, к сожалению, мало кто представляет, какой это титанический и порой непосильный труд — руководить школой», — рассказала знакомая мужчины Е1.RU.

Другая девушка, знавшая Крылова, сказала порталу, что он был рассудительным и непримиримым к несправедливости. Еще одна знакомая заявила, что мужчина был добрым и хозяйственным, поэтому при нем лицей преобразился, а детям стало приятно находиться в учебном заведении.

Алексей Крылов скончался 27 марта, ему было 58 лет. Должность директора лицея № 180 он занял в 2006 году, а до этого был признан победителем всероссийского конкурса «Учитель года».

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Скончавшийся директор екатеринбургского лицея № 180 «Полифорум» Алексей Крылов посвящал всего себя работе, был умным и справедливым. Об этом рассказали люди, знакомые с погибшим. «Большая потеря, человек работал на износ! Лично знала его, видела, что работа для него — это жизнь. Не хочется сейчас об этом, но, к сожалению, мало кто представляет, какой это титанический и порой непосильный труд — руководить школой», — рассказала знакомая мужчины Е1.RU. Другая девушка, знавшая Крылова, сказала порталу, что он был рассудительным и непримиримым к несправедливости. Еще одна знакомая заявила, что мужчина был добрым и хозяйственным, поэтому при нем лицей преобразился, а детям стало приятно находиться в учебном заведении. Алексей Крылов скончался 27 марта, ему было 58 лет. Должность директора лицея № 180 он занял в 2006 году, а до этого был признан победителем всероссийского конкурса «Учитель года».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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