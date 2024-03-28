ФСБ накрыла группировку, выкачивающую топливо из магистрального нефтепровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-главу сельского поселения, подозреваемого в краже дизельного топлива на нефтепроводе «Уфа — Петропавловск». Хищение совершено организованной группой в Сосновском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Задержано шесть жителей региона, один из которых ранее занимал пост главы сельского поселения. Используя незаконную врезку, они похитили более двухсот тонн дизельного топлива», — сообщили URA.RU в УФСБ.

Врезку группировка установила на участке нефтепровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе. По данным регионального СУ СКР, топливо выкачивали с 1 декабря 2023 года по 26 марта 2024 года. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам пунктов «а» и «б», статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении обвинений и меры пресечения.