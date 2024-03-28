Челябинская ФСБ обезвредила ОПГ, ворующую топливо из нефтепровода. Видео

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
ФСБ накрыла группировку, выкачивающую топливо из магистрального нефтепровода Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-главу сельского поселения, подозреваемого в краже дизельного топлива на нефтепроводе «Уфа — Петропавловск». Хищение совершено организованной группой в Сосновском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Задержано шесть жителей региона, один из которых ранее занимал пост главы сельского поселения. Используя незаконную врезку, они похитили более двухсот тонн дизельного топлива», — сообщили URA.RU в УФСБ.

Врезку группировка установила на участке нефтепровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе. По данным регионального СУ СКР, топливо выкачивали с 1 декабря 2023 года по 26 марта 2024 года. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам пунктов «а» и «б», статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении обвинений и меры пресечения.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-главу сельского поселения, подозреваемого в краже дизельного топлива на нефтепроводе «Уфа — Петропавловск». Хищение совершено организованной группой в Сосновском районе, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Задержано шесть жителей региона, один из которых ранее занимал пост главы сельского поселения. Используя незаконную врезку, они похитили более двухсот тонн дизельного топлива», — сообщили URA.RU в УФСБ. Врезку группировка установила на участке нефтепровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе. По данным регионального СУ СКР, топливо выкачивали с 1 декабря 2023 года по 26 марта 2024 года. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам пунктов «а» и «б», статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении обвинений и меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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