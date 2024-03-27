27 марта 2024

Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под присмотром силовиков

Концерт «Пикника» в Екатеринбурге будет охранять Росгвардия
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Росгвардия будет охранять концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге для охраны выступления группы «Пикник», перед концертом которой 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, привлекут росгвардейцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«Инфраструктура и возможности „Екатеринбург-ЭКСПО“ позволяют проводить разноформатные массовые мероприятия с обеспечением высокого уровня антитеррористической защищенности. Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условия для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов», — заявили представители.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. По предварительным данным, общее число погибших в результате стрельбы — 143 человек.

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В Екатеринбурге для охраны выступления группы «Пикник», перед концертом которой 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, привлекут росгвардейцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МВЦ «Екатеринбург-Экспо». «Инфраструктура и возможности „Екатеринбург-ЭКСПО“ позволяют проводить разноформатные массовые мероприятия с обеспечением высокого уровня антитеррористической защищенности. Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условия для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов», — заявили представители. Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. По предварительным данным, общее число погибших в результате стрельбы — 143 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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