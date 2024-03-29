Пермские власти планируют выпустить приложение для отслеживания безбилетников

В Перми планируется выпуск приложения для контролеров, которое позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспорте и направлять сотрудников в очаги концентрации «зайцев». Об этом рассказал глава департамента транспорта пермской администрации Анатолий Путин.
«Планируется выпуск приложения для контролеров. Данная разработка позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспортном средстве и направлять сотрудников в очаги концентрации безбилетных пассажиров. Также это приложение поможет быстро фиксировать разные нарушения со стороны перевозчика: неисправное оборудование, неактуальные наклейки, грязный салон и другие», — рассказал Путин на всероссийской выставке «ИТС Регионам». Его слова приводятся на сайте мэрии Перми.
Глава департамента уточнил, что развивается и мобильное приложение для пассажиров, изначальный функционал которого позволял лишь пополнить транспортные карты и отслеживать поездки по ним. Основным нововведением стала возможность выпуска цифровой транспортной карты, которая позволяет оплачивать проезд без использования валидатора. Также приложение позволяет отслеживать транспорт на карте города и сверяться с расписанием движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Перми планируется выпуск приложения для контролеров, которое позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспорте и направлять сотрудников в очаги концентрации «зайцев». Об этом рассказал глава департамента транспорта пермской администрации Анатолий Путин. «Планируется выпуск приложения для контролеров. Данная разработка позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспортном средстве и направлять сотрудников в очаги концентрации безбилетных пассажиров. Также это приложение поможет быстро фиксировать разные нарушения со стороны перевозчика: неисправное оборудование, неактуальные наклейки, грязный салон и другие», — рассказал Путин на всероссийской выставке «ИТС Регионам». Его слова приводятся на сайте мэрии Перми. Глава департамента уточнил, что развивается и мобильное приложение для пассажиров, изначальный функционал которого позволял лишь пополнить транспортные карты и отслеживать поездки по ним. Основным нововведением стала возможность выпуска цифровой транспортной карты, которая позволяет оплачивать проезд без использования валидатора. Также приложение позволяет отслеживать транспорт на карте города и сверяться с расписанием движения.