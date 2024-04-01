Челябинцам рассказали о главных трендах весны в одежде в 2024 году. Фото

В Челябинске трендами весны 2024 года будут юбки макси и прозрачные лонгсливы
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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Главными трендами весны 2024 в Челябинске станут юбка макси, трикотажные жилеты, платья-баллоны и ремни с крупными пряжками Фото:

В Челябинске главными трендами весны в 2024 году будут юбка максимальной длины, трикотажные жилеты, платья-баллоны и кожаные ремни с крупными пряжками. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито».

«Главными трендами весны в 2024 году будут кожаные ремни с крупными пряжками, создающие акцент на легких блузках и платьях, банты, как яркий атрибут, добавляющий романтичности образу. Также будут востребованы прозрачный лонгслив и бахрома, как элемент, придающий динамику и оригинальность стилю», — сообщили в пресс-службе.

По словам дизайнеров одежды, в 2024 году модные дома оказались щедры на яркие тренды, которые можно без риска для здоровья и семейного бюджета вписать в свой гардероб. В Челябинске весной 2024 года будут востребованы большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон — каждый найдет что-то подходящее для себя.

Трандами весны 2024 в Челябинске станут большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон
Трандами весны 2024 в Челябинске станут большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон
Фото:

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В Челябинске главными трендами весны в 2024 году будут юбка максимальной длины, трикотажные жилеты, платья-баллоны и кожаные ремни с крупными пряжками. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «Главными трендами весны в 2024 году будут кожаные ремни с крупными пряжками, создающие акцент на легких блузках и платьях, банты, как яркий атрибут, добавляющий романтичности образу. Также будут востребованы прозрачный лонгслив и бахрома, как элемент, придающий динамику и оригинальность стилю», — сообщили в пресс-службе. По словам дизайнеров одежды, в 2024 году модные дома оказались щедры на яркие тренды, которые можно без риска для здоровья и семейного бюджета вписать в свой гардероб. В Челябинске весной 2024 года будут востребованы большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон — каждый найдет что-то подходящее для себя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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