Челябинцам рассказали о главных трендах весны в одежде в 2024 году. Фото

В Челябинске трендами весны 2024 года будут юбки макси и прозрачные лонгсливы

01 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Главными трендами весны 2024 в Челябинске станут юбка макси, трикотажные жилеты, платья-баллоны и ремни с крупными пряжками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске главными трендами весны в 2024 году будут юбка максимальной длины, трикотажные жилеты, платья-баллоны и кожаные ремни с крупными пряжками. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «Главными трендами весны в 2024 году будут кожаные ремни с крупными пряжками, создающие акцент на легких блузках и платьях, банты, как яркий атрибут, добавляющий романтичности образу. Также будут востребованы прозрачный лонгслив и бахрома, как элемент, придающий динамику и оригинальность стилю», — сообщили в пресс-службе. По словам дизайнеров одежды, в 2024 году модные дома оказались щедры на яркие тренды, которые можно без риска для здоровья и семейного бюджета вписать в свой гардероб. В Челябинске весной 2024 года будут востребованы большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон — каждый найдет что-то подходящее для себя. Трандами весны 2024 в Челябинске станут большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон Фото: пресс-служба «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске главными трендами весны в 2024 году будут юбка максимальной длины, трикотажные жилеты, платья-баллоны и кожаные ремни с крупными пряжками. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «Главными трендами весны в 2024 году будут кожаные ремни с крупными пряжками, создающие акцент на легких блузках и платьях, банты, как яркий атрибут, добавляющий романтичности образу. Также будут востребованы прозрачный лонгслив и бахрома, как элемент, придающий динамику и оригинальность стилю», — сообщили в пресс-службе. По словам дизайнеров одежды, в 2024 году модные дома оказались щедры на яркие тренды, которые можно без риска для здоровья и семейного бюджета вписать в свой гардероб. В Челябинске весной 2024 года будут востребованы большие эффектные банты, кожаные крупные ремни, полупрозрачная сетка, дерзкая бахрома или платье-баллон — каждый найдет что-то подходящее для себя.