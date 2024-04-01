Пермский завод защитных касок увеличил прибыль на сотни миллионов рублей

Суксунский оптико-механический завод в 2023 году получил 657 млн рублей прибыли

Предприятие производит различные средства индивидуальной защиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод», которое производит различные средства защиты, в том числе строительные каски, отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила почти 657 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году.

«ОАО „Суксунский оптико-механический завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 4,65 млрд рублей, чистая прибыль — 656,9 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 3,33 млрд рублей, а чистая прибыль — 360,8 млн рублей.

В аудиторском заключении уточняется, что в 2023 году предприятие на 400 млн рублей увеличило затраты на производство продукции. Они в результате составили более 1,7 млрд рублей. Также завод на 300 млн рублей повысил расходы на оплату труда, составившие более 1,2 млрд рублей.

Суксунский оптико-механический завод занимается производством средств индивидуальной защиты. Это защитные каски, щитки для лица и противошумные наушники. Также предприятие выпускает солнцезащитные очки, сумки и рюкзаки. Контролируют завод Александр Колчанов, владеющий 55% акций, а также его сын Иван. Он владеет 29% акций и является генеральным директором предприятия.