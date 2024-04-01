Пермский завод защитных касок увеличил прибыль на сотни миллионов рублей

Суксунский оптико-механический завод в 2023 году получил 657 млн рублей прибыли
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, защитный экран, проивзодство
Предприятие производит различные средства индивидуальной защиты Фото:

Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод», которое производит различные средства защиты, в том числе строительные каски, отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила почти 657 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году.

«ОАО „Суксунский оптико-механический завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 4,65 млрд рублей, чистая прибыль — 656,9 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 3,33 млрд рублей, а чистая прибыль — 360,8 млн рублей.

В аудиторском заключении уточняется, что в 2023 году предприятие на 400 млн рублей увеличило затраты на производство продукции. Они в результате составили более 1,7 млрд рублей. Также завод на 300 млн рублей повысил расходы на оплату труда, составившие более 1,2 млрд рублей.

Суксунский оптико-механический завод занимается производством средств индивидуальной защиты. Это защитные каски, щитки для лица и противошумные наушники. Также предприятие выпускает солнцезащитные очки, сумки и рюкзаки. Контролируют завод Александр Колчанов, владеющий 55% акций, а также его сын Иван. Он владеет 29% акций и является генеральным директором предприятия.

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Пермское ОАО «Суксунский оптико-механический завод», которое производит различные средства защиты, в том числе строительные каски, отчиталось о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль предприятия составила почти 657 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году. «ОАО „Суксунский оптико-механический завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 4,65 млрд рублей, чистая прибыль — 656,9 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 3,33 млрд рублей, а чистая прибыль — 360,8 млн рублей. В аудиторском заключении уточняется, что в 2023 году предприятие на 400 млн рублей увеличило затраты на производство продукции. Они в результате составили более 1,7 млрд рублей. Также завод на 300 млн рублей повысил расходы на оплату труда, составившие более 1,2 млрд рублей. Суксунский оптико-механический завод занимается производством средств индивидуальной защиты. Это защитные каски, щитки для лица и противошумные наушники. Также предприятие выпускает солнцезащитные очки, сумки и рюкзаки. Контролируют завод Александр Колчанов, владеющий 55% акций, а также его сын Иван. Он владеет 29% акций и является генеральным директором предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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