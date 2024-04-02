Бастрыкин поставил на контроль проверку состояния челябинской дороги

02 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастыркин взял ситуацию с дорогой на личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку состояния автомобильной дороги между деревнями Грибановкой и Вандышевкой в Уйском районе Челябинской области. Как сообщает пресс-служа центрального аппарата ведомства, местные жители неоднократно жаловались на ее состояние. «В СКР по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Местные жители неоднократно жаловались на состояние дороги между деревнями. По их словам, в межсезонье по ней не проехать, и они не могут добраться до социально значимых объектов. Местные власти, в свою очередь, не реагируют на просьбы жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку состояния автомобильной дороги между деревнями Грибановкой и Вандышевкой в Уйском районе Челябинской области. Как сообщает пресс-служа центрального аппарата ведомства, местные жители неоднократно жаловались на ее состояние. «В СКР по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по региону Константину Правосудову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Местные жители неоднократно жаловались на состояние дороги между деревнями. По их словам, в межсезонье по ней не проехать, и они не могут добраться до социально значимых объектов. Местные власти, в свою очередь, не реагируют на просьбы жителей.