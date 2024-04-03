В одном из домов Екатеринбурга ночью затопило подъезд

04 апреля 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Жильцам пришлось устранять потоп самостоятельно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из домов ЖК «Янтарная поляна» по адресу Крауля, 170 затопило подъезд и некоторые квартиры. Об этом сообщили жильцы дома.



«3 апреля 2024 год, Крауля, 170 десятый этаж, все протекло в коллекторной, жители своими силами убирают последствия аварии. С потолка до сих пор бежит вода, также водой затопило некоторые квартиры», — говорится в видео от одного из жильцов, которое опубликовало E1.ru.



Вода дошла с одиннадцатого этажа до второго, в одной из квартир даже пропал свет. Приехавшие на место ЧП сотрудники аварийной службы устранили потоп. По факту произошедшего составлен акт, в котором сказано, что происшествие случилось из-за поломки переходной муфты на коллекторе горячего водоснабжения.

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В одном из домов ЖК «Янтарная поляна» по адресу Крауля, 170 затопило подъезд и некоторые квартиры. Об этом сообщили жильцы дома. «3 апреля 2024 год, Крауля, 170 десятый этаж, все протекло в коллекторной, жители своими силами убирают последствия аварии. С потолка до сих пор бежит вода, также водой затопило некоторые квартиры», — говорится в видео от одного из жильцов, которое опубликовало E1.ru. Вода дошла с одиннадцатого этажа до второго, в одной из квартир даже пропал свет. Приехавшие на место ЧП сотрудники аварийной службы устранили потоп. По факту произошедшего составлен акт, в котором сказано, что происшествие случилось из-за поломки переходной муфты на коллекторе горячего водоснабжения.