03 апреля 2024

В одном из домов Екатеринбурга ночью затопило подъезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
Жильцам пришлось устранять потоп самостоятельно (архивное фото) Фото:

В одном из домов ЖК «Янтарная поляна» по адресу Крауля, 170 затопило подъезд и некоторые квартиры. Об этом сообщили жильцы дома.

«3 апреля 2024 год, Крауля, 170 десятый этаж, все протекло в коллекторной, жители своими силами убирают последствия аварии. С потолка до сих пор бежит вода, также водой затопило некоторые квартиры», — говорится в видео от одного из жильцов, которое опубликовало E1.ru.

Вода дошла с одиннадцатого этажа до второго, в одной из квартир даже пропал свет. Приехавшие на место ЧП сотрудники аварийной службы устранили потоп. По факту произошедшего составлен акт, в котором сказано, что происшествие случилось из-за поломки переходной муфты на коллекторе горячего водоснабжения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из домов ЖК «Янтарная поляна» по адресу Крауля, 170 затопило подъезд и некоторые квартиры. Об этом сообщили жильцы дома. «3 апреля 2024 год, Крауля, 170 десятый этаж, все протекло в коллекторной, жители своими силами убирают последствия аварии. С потолка до сих пор бежит вода, также водой затопило некоторые квартиры», — говорится в видео от одного из жильцов, которое опубликовало E1.ru. Вода дошла с одиннадцатого этажа до второго, в одной из квартир даже пропал свет. Приехавшие на место ЧП сотрудники аварийной службы устранили потоп. По факту произошедшего составлен акт, в котором сказано, что происшествие случилось из-за поломки переходной муфты на коллекторе горячего водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...