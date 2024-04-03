В челябинских детсадах обнаружили опасное сливочное масло и творог

В Челябинской области 30 детских садов получили опасные для питания сливочное масло и творог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора
«За март выявлено 11 нарушений законодательства у поставщиков и четыре у производителей. К примеру, 14 детских садов Челябинской области получили фальсифицированное масло, 15 детских садов получили фальсифицированный творог», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Еще в одном детсаде обнаружили остаток потенциально опасного масла. Ранее оно было изъято из оборота. По всем нарушениям ведомство проинформировало руководство детских садов, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.
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