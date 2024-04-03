03 апреля 2024

В челябинских детсадах обнаружили опасное сливочное масло и творог

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, творог, еда, столовая
Фальсифицированный творог доставили в 15 детских садов региона Фото:

В Челябинской области 30 детских садов получили опасные для питания сливочное масло и творог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора

«За март выявлено 11 нарушений законодательства у поставщиков и четыре у производителей. К примеру, 14 детских садов Челябинской области получили фальсифицированное масло, 15 детских садов получили фальсифицированный творог», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Еще в одном детсаде обнаружили остаток потенциально опасного масла. Ранее оно было изъято из оборота. По всем нарушениям ведомство проинформировало руководство детских садов, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

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В Челябинской области 30 детских садов получили опасные для питания сливочное масло и творог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора «За март выявлено 11 нарушений законодательства у поставщиков и четыре у производителей. К примеру, 14 детских садов Челябинской области получили фальсифицированное масло, 15 детских садов получили фальсифицированный творог», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Еще в одном детсаде обнаружили остаток потенциально опасного масла. Ранее оно было изъято из оборота. По всем нарушениям ведомство проинформировало руководство детских садов, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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