03 апреля 2024

В Ханты-Мансийском районе введен карантин из-за бешенства

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В деревне Ярки в Ханты-Мансийском районе введен карантин из-за бешенства Фото:

В деревне Ярки в Ханты-Мансийском районе (ХМАО) введен карантин из-за бешенства. Об этом сообщается на сайте Природнадзора Югры.

«В связи с выявлением случая бешенства на территории деревни Ярки Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в радиусе 1800 метров от ее границ. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы. Очаг был обнаружен в одном из частных хозяйств Югорска.

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В деревне Ярки в Ханты-Мансийском районе (ХМАО) введен карантин из-за бешенства. Об этом сообщается на сайте Природнадзора Югры. «В связи с выявлением случая бешенства на территории деревни Ярки Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в радиусе 1800 метров от ее границ. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы. Очаг был обнаружен в одном из частных хозяйств Югорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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