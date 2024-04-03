В Ханты-Мансийском районе введен карантин из-за бешенства

В деревне Ярки в Ханты-Мансийском районе (ХМАО) введен карантин из-за бешенства. Об этом сообщается на сайте Природнадзора Югры.
«В связи с выявлением случая бешенства на территории деревни Ярки Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в радиусе 1800 метров от ее границ. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявили карантин из-за африканской чумы. Очаг был обнаружен в одном из частных хозяйств Югорска.
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