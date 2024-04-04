В Соликамске полиция нагрянула в школу после анонимного сообщения о минировании

В школу №1 в Соликамске поступило анонимное сообщение о минировании
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Взырвное устройство в здании школы не обнаружено Фото:

В школу №1 в городе Соликамск Пермского края прибыли оперативные службы после анонимного сообщения о минисовании. Об этом telegram-канале оперативной информации сообщила пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности.

«4 апреля на телефон СОШ № 1 г. Соликамск поступило сообщение о возможном минировании учебного заведения. Оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении не обнаружены», — сообщают в ведомстве. Министерство тербезопасности Пермского края призывает граждан «соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации».

В середине января 2024 года в ряде telegram-каналах распространялась информация о якобы готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры. Проверка анонимных угроз не нашла подтверждения. После этого директор школы №101 Екатерина Лялина посетовала, что пермская полиция перестала активно реагировать на сообщения об угрозах терактов. В ответ на претензии глава пермской полиции Станислав Кравченко заявил, что безопасность детей в школах является зоной ответственности руководителей образовательных учреждений.

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В школу №1 в городе Соликамск Пермского края прибыли оперативные службы после анонимного сообщения о минисовании. Об этом telegram-канале оперативной информации сообщила пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности. «4 апреля на телефон СОШ № 1 г. Соликамск поступило сообщение о возможном минировании учебного заведения. Оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении не обнаружены», — сообщают в ведомстве. Министерство тербезопасности Пермского края призывает граждан «соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации». В середине января 2024 года в ряде telegram-каналах распространялась информация о якобы готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры. Проверка анонимных угроз не нашла подтверждения. После этого директор школы №101 Екатерина Лялина посетовала, что пермская полиция перестала активно реагировать на сообщения об угрозах терактов. В ответ на претензии глава пермской полиции Станислав Кравченко заявил, что безопасность детей в школах является зоной ответственности руководителей образовательных учреждений.
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