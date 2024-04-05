Суд вынес приговор подросткам, убившим пермяка из-за сигареты

Приговор суда будет обжалован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор двум подросткам, которые из-за сигареты до смерти избили прохожего. Каждый из обвиняемых получил реальный срок наказания — пять лет лишения свободы в воспитательной колонии.

«Орджоникидзевский суд Перми приговорил двух обвиняемых к реальному сроку. Каждому из них суд назначил по пять лет воспитательной колонии», сообщил интернет-портал 59.RU со ссылкой на адвоката одного из подростков. Защитник добавил, что приговор будет обжалован.

Драка с гибелью прохожего произошла в пермском микрорайоне Гайва 19 августа 2023 года. Как установило следствие, двое подростков до смерти забили на остановке общественного транспорта мужчину, который отказал им в требовании дать закурить. На суде сторона защиты пыталась доказать, что погибший первым начал драку, а обвиняемые действовали в рамках самообороны.