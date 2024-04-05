Суд вынес приговор подросткам, убившим пермяка из-за сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Приговор суда будет обжалован Фото:

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор двум подросткам, которые из-за сигареты до смерти избили прохожего. Каждый из обвиняемых получил реальный срок наказания — пять лет лишения свободы в воспитательной колонии.

«Орджоникидзевский суд Перми приговорил двух обвиняемых к реальному сроку. Каждому из них суд назначил по пять лет воспитательной колонии», сообщил интернет-портал 59.RU со ссылкой на адвоката одного из подростков. Защитник добавил, что приговор будет обжалован.

Драка с гибелью прохожего произошла в пермском микрорайоне Гайва 19 августа 2023 года. Как установило следствие, двое подростков до смерти забили на остановке общественного транспорта мужчину, который отказал им в требовании дать закурить. На суде сторона защиты пыталась доказать, что погибший первым начал драку, а обвиняемые действовали в рамках самообороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор двум подросткам, которые из-за сигареты до смерти избили прохожего. Каждый из обвиняемых получил реальный срок наказания — пять лет лишения свободы в воспитательной колонии. «Орджоникидзевский суд Перми приговорил двух обвиняемых к реальному сроку. Каждому из них суд назначил по пять лет воспитательной колонии», сообщил интернет-портал 59.RU со ссылкой на адвоката одного из подростков. Защитник добавил, что приговор будет обжалован. Драка с гибелью прохожего произошла в пермском микрорайоне Гайва 19 августа 2023 года. Как установило следствие, двое подростков до смерти забили на остановке общественного транспорта мужчину, который отказал им в требовании дать закурить. На суде сторона защиты пыталась доказать, что погибший первым начал драку, а обвиняемые действовали в рамках самообороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...