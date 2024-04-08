Около трети екатеринбуржцев всегда откладывают часть зарплаты

Примерно 38% екатеринбуржцев всегда откладывают деньги со своего ежемесячного дохода. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис «Авито Работа».
«Интересно, что среди россиян, которые всегда откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40%). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17%», — рассказали в пресс-службе.
Чаще всего регулярно делают сбережения специалисты маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%). При этом самый высокий процент от дохода (свыше 21%) обычно откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.
Ранее Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников. Самыми трудолюбивыми стали работники бухгалтерии и финансовой сферы, а также автомобильного бизнеса.
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