Около трети екатеринбуржцев всегда откладывают часть зарплаты

«Авито Работа»: 38% екатеринбуржцев регулярно откладывают часть дохода

09 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

78% екатеринбуржцев удается откладывать до 20% дохода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Примерно 38% екатеринбуржцев всегда откладывают деньги со своего ежемесячного дохода. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис «Авито Работа». «Интересно, что среди россиян, которые всегда откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40%). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17%», — рассказали в пресс-службе. Чаще всего регулярно делают сбережения специалисты маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%). При этом самый высокий процент от дохода (свыше 21%) обычно откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Ранее Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников. Самыми трудолюбивыми стали работники бухгалтерии и финансовой сферы, а также автомобильного бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно 38% екатеринбуржцев всегда откладывают деньги со своего ежемесячного дохода. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис «Авито Работа». «Интересно, что среди россиян, которые всегда откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40%). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17%», — рассказали в пресс-службе. Чаще всего регулярно делают сбережения специалисты маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%). При этом самый высокий процент от дохода (свыше 21%) обычно откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Ранее Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов по продуктивности работников. Самыми трудолюбивыми стали работники бухгалтерии и финансовой сферы, а также автомобильного бизнеса.