Глава Минтруда рассказал Путину, как выдают новый маткапитал

Министр труда Котяков: в России упрощена выдача маткапитала

10 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Путин заслушал доклад главы министерства труда Антона Котякова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России упрощен процесс получения и использования средств материнского капитала. Получить услугу стало возможно в беззаявительном (проактивном) порядке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Минтруда России Антон Котяков во время их встречи 10 апреля. «Конечно же, наша целевая модель, к которой мы стремимся, — это предоставление мер поддержки нашим гражданам даже без заявления, а при наступлении той или иной жизненной ситуации. Здесь ярким примером является материнский капитал», — рассказал президенту Котяков. Новость по теме Путин призвал продлить материнский капитал до 2030 года По словам министра, его ведомством с 2020 года проведена значительная работа, чтобы родители, имеющие право на получение материнского капитала, не были вынуждены подавать соответствующее заявлении в инстанции. «То есть нашим молодым родителям требуется только зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и в течение семи дней сертификат на маткапитал появится в аккаунте на Госуслугах», — отчитался министр. Ведется работа с ведущими банками страны и в части упрощения использования родителями средств капитала. По словам Котякова, стало проще использовать маткапитал для первоначального взноса по ипотеке, в том числе, и через мобильное приложение. Минтруд совместно с Социальным фондом РФ в настоящее время разрабатывает механизм использования средств материнского капитала для оплаты образовательных услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России упрощен процесс получения и использования средств материнского капитала. Получить услугу стало возможно в беззаявительном (проактивном) порядке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Минтруда России Антон Котяков во время их встречи 10 апреля. «Конечно же, наша целевая модель, к которой мы стремимся, — это предоставление мер поддержки нашим гражданам даже без заявления, а при наступлении той или иной жизненной ситуации. Здесь ярким примером является материнский капитал», — рассказал президенту Котяков. По словам министра, его ведомством с 2020 года проведена значительная работа, чтобы родители, имеющие право на получение материнского капитала, не были вынуждены подавать соответствующее заявлении в инстанции. «То есть нашим молодым родителям требуется только зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и в течение семи дней сертификат на маткапитал появится в аккаунте на Госуслугах», — отчитался министр. Ведется работа с ведущими банками страны и в части упрощения использования родителями средств капитала. По словам Котякова, стало проще использовать маткапитал для первоначального взноса по ипотеке, в том числе, и через мобильное приложение. Минтруд совместно с Социальным фондом РФ в настоящее время разрабатывает механизм использования средств материнского капитала для оплаты образовательных услуг.