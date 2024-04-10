Глава Минтруда рассказал Путину, как выдают новый маткапитал

Министр труда Котяков: в России упрощена выдача маткапитала
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин заслушал доклад главы министерства труда Антона Котякова Фото:

В России упрощен процесс получения и использования средств материнского капитала. Получить услугу стало возможно в беззаявительном (проактивном) порядке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Минтруда России Антон Котяков во время их встречи 10 апреля.

«Конечно же, наша целевая модель, к которой мы стремимся, — это предоставление мер поддержки нашим гражданам даже без заявления, а при наступлении той или иной жизненной ситуации. Здесь ярким примером является материнский капитал», — рассказал президенту Котяков.

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По словам министра, его ведомством с 2020 года проведена значительная работа, чтобы родители, имеющие право на получение материнского капитала, не были вынуждены подавать соответствующее заявлении в инстанции. «То есть нашим молодым родителям требуется только зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и в течение семи дней сертификат на маткапитал появится в аккаунте на Госуслугах», — отчитался министр.

Ведется работа с ведущими банками страны и в части упрощения использования родителями средств капитала. По словам Котякова, стало проще использовать маткапитал для первоначального взноса по ипотеке, в том числе, и через мобильное приложение. Минтруд совместно с Социальным фондом РФ в настоящее время разрабатывает механизм использования средств материнского капитала для оплаты образовательных услуг.

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В России упрощен процесс получения и использования средств материнского капитала. Получить услугу стало возможно в беззаявительном (проактивном) порядке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Минтруда России Антон Котяков во время их встречи 10 апреля. «Конечно же, наша целевая модель, к которой мы стремимся, — это предоставление мер поддержки нашим гражданам даже без заявления, а при наступлении той или иной жизненной ситуации. Здесь ярким примером является материнский капитал», — рассказал президенту Котяков. По словам министра, его ведомством с 2020 года проведена значительная работа, чтобы родители, имеющие право на получение материнского капитала, не были вынуждены подавать соответствующее заявлении в инстанции. «То есть нашим молодым родителям требуется только зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, и в течение семи дней сертификат на маткапитал появится в аккаунте на Госуслугах», — отчитался министр. Ведется работа с ведущими банками страны и в части упрощения использования родителями средств капитала. По словам Котякова, стало проще использовать маткапитал для первоначального взноса по ипотеке, в том числе, и через мобильное приложение. Минтруд совместно с Социальным фондом РФ в настоящее время разрабатывает механизм использования средств материнского капитала для оплаты образовательных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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