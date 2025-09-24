Snoop Dogg согласился провести концерт в России и назвал условия

Американский рэпер Snoop Dogg согласился выступить в России на закрытой вечеринке за гонорар не менее чем в два миллиона долларов. Артист выдвинул строгие требования к организаторам, включая перелет на частном премиальном самолете и запрет на фото- и видеосъемку, пишут российские СМИ.
«Snoop Dogg согласился провести концерт в России — правда, только на закрытой вечеринке и минимум за 2 млн долларов», — пишет telegram-канал Baza. Рэпер запросил номер в пятизвездочном отеле и гримерку с PlayStation 1, укомплектованную играми Madden 99, NBA Live 99, NCAA College 99, Triple Play 99, четырьмя джойстиками и большим экраном. Для группы поддержки из минимум 12 человек требуется отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом.
Также в требования вошло освещение — только лампы накаливания, флуоресцентные запрещены. На стол для 16 человек должны подать жареную курицу, барбекю, блюда итальянской и мексиканской кухни, стейки, рыбу и овощное карри, исключив пластиковую и бумажную посуду.
Snoop Dogg настаивает на 11 англоговорящих охранниках в одинаковых футболках, патрулирующих парковку, сцену и гримерки круглосуточно. Любая угроза безопасности приведет к отмене шоу. Все участники вечеринки обязаны подписать договор о неразглашении, запрещающий съемку и распространение материалов.
