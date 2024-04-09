Песков: пока рано конкретизировать сроки поездки Путина в Китай

09 апреля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Поездку Лаврова в КНР можно рассматривать с точки зрения налаживания контактов на высшем уровне, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как построение контактов на высшем уровне. Однако поездку президента РФ Владимира Путина в КНР на данный момент рано конкретизировать по срокам. «В том числе можно рассматривать поездку Лаврова, как возможные контакты на высшем уровне. Такие контакты планируются. Есть понимание в их необходимости и целесообразности. <…> Пока конкретизировать сроки [поездки Путина в КНР]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как построение контактов на высшем уровне. Однако поездку президента РФ Владимира Путина в КНР на данный момент рано конкретизировать по срокам. «В том числе можно рассматривать поездку Лаврова, как возможные контакты на высшем уровне. Такие контакты планируются. Есть понимание в их необходимости и целесообразности. <…> Пока конкретизировать сроки [поездки Путина в КНР]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.