Песков: пока рано конкретизировать сроки поездки Путина в Китай

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как построение контактов на высшем уровне. Однако поездку президента РФ Владимира Путина в КНР на данный момент рано конкретизировать по срокам.
«В том числе можно рассматривать поездку Лаврова, как возможные контакты на высшем уровне. Такие контакты планируются. Есть понимание в их необходимости и целесообразности. <…> Пока конкретизировать сроки [поездки Путина в КНР]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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