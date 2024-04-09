Песков: пока рано конкретизировать сроки поездки Путина в Китай

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Поездку Лаврова в КНР можно рассматривать с точки зрения налаживания контактов на высшем уровне, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как построение контактов на высшем уровне. Однако поездку президента РФ Владимира Путина в КНР на данный момент рано конкретизировать по срокам.

«В том числе можно рассматривать поездку Лаврова, как возможные контакты на высшем уровне. Такие контакты планируются. Есть понимание в их необходимости и целесообразности. <…> Пока конкретизировать сроки [поездки Путина в КНР]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как построение контактов на высшем уровне. Однако поездку президента РФ Владимира Путина в КНР на данный момент рано конкретизировать по срокам. «В том числе можно рассматривать поездку Лаврова, как возможные контакты на высшем уровне. Такие контакты планируются. Есть понимание в их необходимости и целесообразности. <…> Пока конкретизировать сроки [поездки Путина в КНР]», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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