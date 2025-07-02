Захарова: Запад не контролирует поставки оружия Киеву

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Мария Захарова заявила, что Запад поставляет Киеву оружие в рамках гибридной войны с РФ
Мария Захарова заявила, что Запад поставляет Киеву оружие в рамках гибридной войны с РФ Фото:

Западные страны не ведут контроль за поставками военной помощи, в частности, оружия, для Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что по поставкам не было контрактных обязательств и они ведутся в рамках гибридной войны с Москвой. 

«Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им (Западу — прим. URA.RU) даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — заявила Захарова в трансляции радио Sputnik в telegram-канале. 

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что страна не планиурет становиться участником конфликта на Украине, даже несмотря на военные поставки для ВСУ. Он добавил, что нужно прилагать определенные усилия для прекращения эскалации, передает деловое издание «Взгляд»

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне приостановки поставок некоторого оружия от США сообщил, что подобное ставит под сомнение готовность западных стран к продолжению поддержки Киева. Также это свидетельствует о приоритетах американской оборонной политики. 

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Западные страны не ведут контроль за поставками военной помощи, в частности, оружия, для Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что по поставкам не было контрактных обязательств и они ведутся в рамках гибридной войны с Москвой.  «Никаких контрактных обязательств не было. Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им (Западу — прим. URA.RU) даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения [Украине]», — заявила Захарова в трансляции радио Sputnik в telegram-канале.  Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что страна не планиурет становиться участником конфликта на Украине, даже несмотря на военные поставки для ВСУ. Он добавил, что нужно прилагать определенные усилия для прекращения эскалации, передает деловое издание «Взгляд».  Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне приостановки поставок некоторого оружия от США сообщил, что подобное ставит под сомнение готовность западных стран к продолжению поддержки Киева. Также это свидетельствует о приоритетах американской оборонной политики. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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