Челябинские власти окажут финансовую помощь мужчине, потерявшему ногу в Таиланде

Власти Челябинской области окажут финансовую помощь местному жителю Степану Копейкину, лишившемуся ноги после ДТП в Таиланде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца со ссылкой на решение губернатора Алексея Текслера, мужчине выплатят 700 тысяч рублей.
«Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение об оказании финансовой помощи в размере 700 тысяч рублей Степану Копейкину, пострадавшему в ДТП на территории Королевства Таиланд. Степан Копейкин нуждается в оказании высоквалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в город Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-областного минсоца.
Сейчас Копейкин вместе с мамой находятся в Таиланде. Специалистам министерства удалось выйти с ними на связь. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье.
Мужчина попал в аварию на мотоцикле в последний день своего пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам его матери, на лечение и перелет в Россию требуются большие деньги — около одного млн рублей.
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