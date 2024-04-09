Челябинские власти окажут финансовую помощь мужчине, потерявшему ногу в Таиланде

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей, топ
Алексей Текслер принял решение финансово помочь жителю области Фото:

Власти Челябинской области окажут финансовую помощь местному жителю Степану Копейкину, лишившемуся ноги после ДТП в Таиланде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца со ссылкой на решение губернатора Алексея Текслера, мужчине выплатят 700 тысяч рублей.

«Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение об оказании финансовой помощи в размере 700 тысяч рублей Степану Копейкину, пострадавшему в ДТП на территории Королевства Таиланд. Степан Копейкин нуждается в оказании высоквалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в город Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-областного минсоца.

Сейчас Копейкин вместе с мамой находятся в Таиланде. Специалистам министерства удалось выйти с ними на связь. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье.

Мужчина попал в аварию на мотоцикле в последний день своего пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам его матери, на лечение и перелет в Россию требуются большие деньги — около одного млн рублей.

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Власти Челябинской области окажут финансовую помощь местному жителю Степану Копейкину, лишившемуся ноги после ДТП в Таиланде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца со ссылкой на решение губернатора Алексея Текслера, мужчине выплатят 700 тысяч рублей. «Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение об оказании финансовой помощи в размере 700 тысяч рублей Степану Копейкину, пострадавшему в ДТП на территории Королевства Таиланд. Степан Копейкин нуждается в оказании высоквалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в город Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-областного минсоца. Сейчас Копейкин вместе с мамой находятся в Таиланде. Специалистам министерства удалось выйти с ними на связь. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье. Мужчина попал в аварию на мотоцикле в последний день своего пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам его матери, на лечение и перелет в Россию требуются большие деньги — около одного млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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