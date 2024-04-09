Челябинские власти окажут финансовую помощь мужчине, потерявшему ногу в Таиланде

09 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер принял решение финансово помочь жителю области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти Челябинской области окажут финансовую помощь местному жителю Степану Копейкину, лишившемуся ноги после ДТП в Таиланде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца со ссылкой на решение губернатора Алексея Текслера, мужчине выплатят 700 тысяч рублей. «Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение об оказании финансовой помощи в размере 700 тысяч рублей Степану Копейкину, пострадавшему в ДТП на территории Королевства Таиланд. Степан Копейкин нуждается в оказании высоквалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в город Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-областного минсоца. Сейчас Копейкин вместе с мамой находятся в Таиланде. Специалистам министерства удалось выйти с ними на связь. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье. Мужчина попал в аварию на мотоцикле в последний день своего пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам его матери, на лечение и перелет в Россию требуются большие деньги — около одного млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинской области окажут финансовую помощь местному жителю Степану Копейкину, лишившемуся ноги после ДТП в Таиланде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минсоца со ссылкой на решение губернатора Алексея Текслера, мужчине выплатят 700 тысяч рублей. «Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером принято решение об оказании финансовой помощи в размере 700 тысяч рублей Степану Копейкину, пострадавшему в ДТП на территории Королевства Таиланд. Степан Копейкин нуждается в оказании высоквалифицированной медицинской помощи и срочной транспортировке в город Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-областного минсоца. Сейчас Копейкин вместе с мамой находятся в Таиланде. Специалистам министерства удалось выйти с ними на связь. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье. Мужчина попал в аварию на мотоцикле в последний день своего пребывания в Таиланде, где он находился с ноября прошлого года. По словам его матери, на лечение и перелет в Россию требуются большие деньги — около одного млн рублей.