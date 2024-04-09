На Пермском тракте 9 апреля 24-летний свердловчанин на автомобиле Mitsubishi попал в смертельное ДТП, перевернувшись на обочину. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель, автомобиля Mitsubishi, мужчина, 2000 года рождения, двигаясь из Перми, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — следует из сообщения. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом», — отметили в ведомстве.
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