Свердловчанин разбился насмерть, перевернувшись в ДТП на Пермском тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель погиб до приезда медиков
Водитель погиб до приезда медиков Фото:

На Пермском тракте 9 апреля 24-летний свердловчанин на автомобиле Mitsubishi попал в смертельное ДТП, перевернувшись на обочину. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель, автомобиля Mitsubishi, мужчина, 2000 года рождения, двигаясь из Перми, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — следует из сообщения. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом», — отметили в ведомстве.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Пермском тракте 9 апреля 24-летний свердловчанин на автомобиле Mitsubishi попал в смертельное ДТП, перевернувшись на обочину. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, автомобиля Mitsubishi, мужчина, 2000 года рождения, двигаясь из Перми, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — следует из сообщения. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...