Свердловчанин разбился насмерть, перевернувшись в ДТП на Пермском тракте. Фото

09 апреля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Водитель погиб до приезда медиков Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» На Пермском тракте 9 апреля 24-летний свердловчанин на автомобиле Mitsubishi попал в смертельное ДТП, перевернувшись на обочину. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, автомобиля Mitsubishi, мужчина, 2000 года рождения, двигаясь из Перми, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — следует из сообщения. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте 9 апреля 24-летний свердловчанин на автомобиле Mitsubishi попал в смертельное ДТП, перевернувшись на обочину. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель, автомобиля Mitsubishi, мужчина, 2000 года рождения, двигаясь из Перми, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — следует из сообщения. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. «Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом», — отметили в ведомстве.