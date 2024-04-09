В ХМАО вода в реках во время половодья поднимется на несколько метров

Специалисты гидрометеорологии прогнозируют в ХМАО подъем воды в реках на несколько метров. Речь идет о крупных реках Югры.
«В Югре подъем воды в крупных реках в ходе половодья ожидается до двух метров выше 2023 года», — сообщил ТАСС. Информацию о предстоящем половодье предоставили специалисты регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Между тем власти округа сообщают, что уровень воды не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках Югры ведется постоянно.
Ранее URA.RU сообщало, что для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники.
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