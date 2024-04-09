Природа Экология В ХМАО вода в реках во время половодья поднимется на несколько метров 10 апреля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 + Ожидают подъем воды от 0,5 до 2 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты гидрометеорологии прогнозируют в ХМАО подъем воды в реках на несколько метров. Речь идет о крупных реках Югры. «В Югре подъем воды в крупных реках в ходе половодья ожидается до двух метров выше 2023 года», — сообщил ТАСС. Информацию о предстоящем половодье предоставили специалисты регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Между тем власти округа сообщают, что уровень воды не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках Югры ведется постоянно. Ранее URA.RU сообщало, что для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Специалисты гидрометеорологии прогнозируют в ХМАО подъем воды в реках на несколько метров. Речь идет о крупных реках Югры. «В Югре подъем воды в крупных реках в ходе половодья ожидается до двух метров выше 2023 года», — сообщил ТАСС. Информацию о предстоящем половодье предоставили специалисты регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Между тем власти округа сообщают, что уровень воды не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках Югры ведется постоянно. Ранее URA.RU сообщало, что для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям