09 апреля 2024
08 апреля 2024

В ХМАО вода в реках во время половодья поднимется на несколько метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
Ожидают подъем воды от 0,5 до 2 метров Фото:

Специалисты гидрометеорологии прогнозируют в ХМАО подъем воды в реках на несколько метров. Речь идет о крупных реках Югры.

«В Югре подъем воды в крупных реках в ходе половодья ожидается до двух метров выше 2023 года», — сообщил ТАСС. Информацию о предстоящем половодье предоставили специалисты регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Между тем власти округа сообщают, что уровень воды не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках Югры ведется постоянно.

Ранее URA.RU сообщало, что для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты гидрометеорологии прогнозируют в ХМАО подъем воды в реках на несколько метров. Речь идет о крупных реках Югры. «В Югре подъем воды в крупных реках в ходе половодья ожидается до двух метров выше 2023 года», — сообщил ТАСС. Информацию о предстоящем половодье предоставили специалисты регионального центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Между тем власти округа сообщают, что уровень воды не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках Югры ведется постоянно. Ранее URA.RU сообщало, что для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысячи человек и тысяча единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...