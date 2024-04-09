09 апреля 2024

Московский адвокат обманул пермяков на 41 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Мошенники под видом юристов обманули около 500 пермяков Фото:

Руководители двух коммерческих организаций в Перми обманули около 500 жителей и заработали на этом 41 млн рублей. Одним из мошенников стал адвокат из Москвы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых является адвокат адвокатской палаты города Москвы в Перми, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров. Под видом оказания юридических услуг они причинили ущерб 470 гражданам в особо крупном размере на общую сумму свыше 41 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что руководители фирм действовали вместе с подчиненными. Пятерым участникам преступления уже назначили штраф и условное лишение свободы. Одного из руководителей суд лишил свободы на четыре года. Расследование дела в отношении еще четырнадцати злоумышленников продолжается.

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Руководители двух коммерческих организаций в Перми обманули около 500 жителей и заработали на этом 41 млн рублей. Одним из мошенников стал адвокат из Москвы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых является адвокат адвокатской палаты города Москвы в Перми, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров. Под видом оказания юридических услуг они причинили ущерб 470 гражданам в особо крупном размере на общую сумму свыше 41 миллиона рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что руководители фирм действовали вместе с подчиненными. Пятерым участникам преступления уже назначили штраф и условное лишение свободы. Одного из руководителей суд лишил свободы на четыре года. Расследование дела в отношении еще четырнадцати злоумышленников продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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