Московский адвокат обманул пермяков на 41 млн рублей

10 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мошенники под видом юристов обманули около 500 пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководители двух коммерческих организаций в Перми обманули около 500 жителей и заработали на этом 41 млн рублей. Одним из мошенников стал адвокат из Москвы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых является адвокат адвокатской палаты города Москвы в Перми, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров. Под видом оказания юридических услуг они причинили ущерб 470 гражданам в особо крупном размере на общую сумму свыше 41 миллиона рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что руководители фирм действовали вместе с подчиненными. Пятерым участникам преступления уже назначили штраф и условное лишение свободы. Одного из руководителей суд лишил свободы на четыре года. Расследование дела в отношении еще четырнадцати злоумышленников продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководители двух коммерческих организаций в Перми обманули около 500 жителей и заработали на этом 41 млн рублей. Одним из мошенников стал адвокат из Москвы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «С мая 2019 года по декабрь 2020 года руководители двух коммерческих организаций, одним из которых является адвокат адвокатской палаты города Москвы в Перми, совершали обман граждан, в том числе пенсионеров. Под видом оказания юридических услуг они причинили ущерб 470 гражданам в особо крупном размере на общую сумму свыше 41 миллиона рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что руководители фирм действовали вместе с подчиненными. Пятерым участникам преступления уже назначили штраф и условное лишение свободы. Одного из руководителей суд лишил свободы на четыре года. Расследование дела в отношении еще четырнадцати злоумышленников продолжается.