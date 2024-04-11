Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Кургане

11 апреля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области. Миссия продлится на территории не менее 10 дней, сообщил Гумкорпус округа в своем telegram-канале.



«Команда Гумкорпуса приглашает пополнить ряды добровольцев, которые смогут в ближайшие дни отправиться в Курганскую область для помощи пострадавшим от паводка. Миссия на территорию Курганской области продлится не менее 10 дней», — говорится в сообщении. Гумкорпус обеспечит добровольцам проезд и проживание.



Бороться с паводками в Курганской области также отправились спасатели из ХМАО. На территорию прибыла аэромобильная группировка в составе 20 человек и пяти единиц спецтехники.



В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком, в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области. Миссия продлится на территории не менее 10 дней, сообщил Гумкорпус округа в своем telegram-канале. «Команда Гумкорпуса приглашает пополнить ряды добровольцев, которые смогут в ближайшие дни отправиться в Курганскую область для помощи пострадавшим от паводка. Миссия на территорию Курганской области продлится не менее 10 дней», — говорится в сообщении. Гумкорпус обеспечит добровольцам проезд и проживание. Бороться с паводками в Курганской области также отправились спасатели из ХМАО. На территорию прибыла аэромобильная группировка в составе 20 человек и пяти единиц спецтехники. В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком, в онлайн-трансляции URA.RU.