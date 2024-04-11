Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост. Укрепление дамбы. Курган, строительство, кировский мост, дамба, укрепление, спасательные работы, курган
Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области Фото:

Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области. Миссия продлится на территории не менее 10 дней, сообщил Гумкорпус округа в своем telegram-канале.

«Команда Гумкорпуса приглашает пополнить ряды добровольцев, которые смогут в ближайшие дни отправиться в Курганскую область для помощи пострадавшим от паводка. Миссия на территорию Курганской области продлится не менее 10 дней», — говорится в сообщении. Гумкорпус обеспечит добровольцам проезд и проживание.

Бороться с паводками в Курганской области также отправились спасатели из ХМАО. На территорию прибыла аэромобильная группировка в составе 20 человек и пяти единиц спецтехники.

В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком, в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гумкорпус ХМАО объявил набор добровольцев для борьбы с паводками в Курганской области. Миссия продлится на территории не менее 10 дней, сообщил Гумкорпус округа в своем telegram-канале. «Команда Гумкорпуса приглашает пополнить ряды добровольцев, которые смогут в ближайшие дни отправиться в Курганскую область для помощи пострадавшим от паводка. Миссия на территорию Курганской области продлится не менее 10 дней», — говорится в сообщении. Гумкорпус обеспечит добровольцам проезд и проживание. Бороться с паводками в Курганской области также отправились спасатели из ХМАО. На территорию прибыла аэромобильная группировка в составе 20 человек и пяти единиц спецтехники. В Курганской области уже шестые сутки проводится эвакуация жителей из-за наводнения. В Кургане горожане укрепляют дамбу, люди сплотились и помогают друг другу перед угрозой стихии. Хронология произошедшего в регионе за последние дни — здесь. О ключевых событиях, связанных с паводком, в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...