10 апреля 2024

Бастрыкину доложат об итогах расследования дела о нападении собак на мальчика в Челябинске

Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на школьника в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на 13-летнего мальчика в Челябинске Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В сети Интернет сообщается, что 9 апреля текущего года в городе Челябинске безнадзорные собаки напали на 13-летнего мальчика и укусили за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — сообщили в ведомстве.

В СУ СК России по Челябинской области на данный момент расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязаннности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В сети Интернет сообщается, что 9 апреля текущего года в городе Челябинске безнадзорные собаки напали на 13-летнего мальчика и укусили за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — сообщили в ведомстве. В СУ СК России по Челябинской области на данный момент расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязаннности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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