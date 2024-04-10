Бастрыкину доложат об итогах расследования дела о нападении собак на мальчика в Челябинске

Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на школьника в Челябинске

11 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на 13-летнего мальчика в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В сети Интернет сообщается, что 9 апреля текущего года в городе Челябинске безнадзорные собаки напали на 13-летнего мальчика и укусили за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — сообщили в ведомстве. В СУ СК России по Челябинской области на данный момент расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязаннности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «В сети Интернет сообщается, что 9 апреля текущего года в городе Челябинске безнадзорные собаки напали на 13-летнего мальчика и укусили за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — сообщили в ведомстве. В СУ СК России по Челябинской области на данный момент расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязаннности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.