Бастрыкину доложат об итогах расследования дела о нападении собак на мальчика в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам нападения бродячих собак на мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«В сети Интернет сообщается, что 9 апреля текущего года в городе Челябинске безнадзорные собаки напали на 13-летнего мальчика и укусили за ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что мер к организации отлова бродячих животных не принимается», — сообщили в ведомстве.
В СУ СК России по Челябинской области на данный момент расследуется уголовное дело. Бастрыкин затребовал у исполняющего обязаннности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных обстоятельствах, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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