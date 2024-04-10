10 апреля 2024

В Перми дорожники на месяц закроют движение по улице Свердловской. Карта

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Жизньмарт. Курган, кирпич, знак, проезд запрещен, улица пролетарская
Строители будут обустраивать ливневую канализацию Фото:

В Перми с 12 апреля будет закрыто движение по улице Свердловской на участке от Монастырской до Окулова. Это делается для обустройства ливневой канализации, пояснили в министерстве транспорта региона.

«С 00:00 12 апреля до 00:00 9 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Свердловской на участке от ул. Монастырской до ул. Окулова. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве ливневой канализации для жилого комплекса по адресу ул. Окулова, 20», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Объехать участок можно по соседним улицам.

Проезд будет закрыт с 12 апреля по 9 мая
Проезд будет закрыт с 12 апреля по 9 мая
Фото:

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В Перми с 12 апреля будет закрыто движение по улице Свердловской на участке от Монастырской до Окулова. Это делается для обустройства ливневой канализации, пояснили в министерстве транспорта региона. «С 00:00 12 апреля до 00:00 9 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Свердловской на участке от ул. Монастырской до ул. Окулова. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве ливневой канализации для жилого комплекса по адресу ул. Окулова, 20», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Объехать участок можно по соседним улицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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