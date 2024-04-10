В Перми с 12 апреля будет закрыто движение по улице Свердловской на участке от Монастырской до Окулова. Это делается для обустройства ливневой канализации, пояснили в министерстве транспорта региона.
«С 00:00 12 апреля до 00:00 9 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Свердловской на участке от ул. Монастырской до ул. Окулова. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве ливневой канализации для жилого комплекса по адресу ул. Окулова, 20», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Объехать участок можно по соседним улицам.
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В Перми с 12 апреля будет закрыто движение по улице Свердловской на участке от Монастырской до Окулова. Это делается для обустройства ливневой канализации, пояснили в министерстве транспорта региона. «С 00:00 12 апреля до 00:00 9 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Свердловской на участке от ул. Монастырской до ул. Окулова. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве ливневой канализации для жилого комплекса по адресу ул. Окулова, 20», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Объехать участок можно по соседним улицам.