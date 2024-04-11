Названы челябинские районы, где в марте квартиры продавались чаще всего. Инфографика

Чаще всего жилье на вторичке покупают в трех районах Челябинска

12 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Тракторозаводском районе квартиры на вторичном рынке в среднем продаются по 89 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года квартиры на вторичном рынке чаще всего покупали в Трактрозаводском, Калининском и Курчатовском районах города. В среднем жилье продавалось по 98 тысяч 900 рублей за квадратный метр, об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в марте 2024 года наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. При этом удельная цена предложения составила 97 тысяч 827 рублей за квадратный метр. По сравнению с февралем средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 866 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также аналитики отметили, в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Челябинске выросла на 38,51%, а именно на 27 тысяч 200 рублей. При этом из трех самых продаваемых районов в марте 2024 года наибольшая стоимость квадратного метра на вторичном рынке была зафиксирована в Калининском районе, там квартиры продавались по 100 тысяч 900 рублей за квадратный метр. В Курчатовском районе вторичное жилье можно было приобрести уже несколько дешевле — по 98 тысяч рублей за квадрат. Еще меньше квартиры на вторичном рынке стоили в Тракторозаводском районе, там они продавались по 88 тысяч 750 рублей за квадрат. Средняя цена предложения за март 2024 в среднем составляла 97 тысяч 827 рублей за квадратный метр Скрин: пресс-служба АН «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в марте 2024 года квартиры на вторичном рынке чаще всего покупали в Трактрозаводском, Калининском и Курчатовском районах города. В среднем жилье продавалось по 98 тысяч 900 рублей за квадратный метр, об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в марте 2024 года наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. При этом удельная цена предложения составила 97 тысяч 827 рублей за квадратный метр. По сравнению с февралем средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 866 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также аналитики отметили, в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Челябинске выросла на 38,51%, а именно на 27 тысяч 200 рублей. При этом из трех самых продаваемых районов в марте 2024 года наибольшая стоимость квадратного метра на вторичном рынке была зафиксирована в Калининском районе, там квартиры продавались по 100 тысяч 900 рублей за квадратный метр. В Курчатовском районе вторичное жилье можно было приобрести уже несколько дешевле — по 98 тысяч рублей за квадрат. Еще меньше квартиры на вторичном рынке стоили в Тракторозаводском районе, там они продавались по 88 тысяч 750 рублей за квадрат.