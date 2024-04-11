В Перми на играх КВН вместе с незрячим участником выступит собака-поводырь

11 апреля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Наталья, Филипп и лабрадор Олдер представляют команду «Хот-дог» на играх КВН в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Инвалидом по зрению из Санкт-Петербурга Филипп Кадочников выступит в Перми на играх КВН вместе со своим лабрадором по кличке Олдер. Собакой-поводырь является полноценным членом команды «Хот-дог», которую представляет молодой человек, и участвует практически во всех миниатюрах. Первая телевизионная лига КВН проходит в Перми 9—11 апреля. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками питерской команды до записи съемок программы. «Олдер, на самом деле, у нас главный участник. Он хорошо понимает, когда и что от него требуется, даже тогда, когда мы его об этом не просим. За все время нашего участия в лиге Олдер ни разу нас не подвел. В нужный момент он может „досмешить“ зрителя каким-то своим движением. Если на сцене собака, то это всегда смотрится выигрышным», — признался Филипп. Он также добавил, что на сцене Олдер чувствует себя прекрасно: он всегда спокойный, не пугается громких звуков или яркого света. Еще один участник команды «Хот-дог» — Наталья Ступникова. Травма, приобретенная в детстве, приковала девушку к инвалидной коляске. Несмотря на это, отмечает Наталья, у нее никогда не было сложности с восприятием себя, наоборот- именно на проблеме инвалидности строится юмор команды. «Общество привыкло воспринимать инвалидов стереотипно, что они неполноценные, страдают и т. д. Наше же выступление как раз и строится на том, что мы делаем и испытываем в жизни. Мы шутим на обычные вещи через призму инвалидности. Какие-то вещи для обычных людей могут даже показаться странными, но, когда об этом говорим мы, это всегда весело. Думаю, что такое взаимоотношение с миром, это один из залогов нашего успеха», — рассказала URA.RU Наталья. Ориентироваться на сцене ребятам помогают партнеры по команде, «костяк» которой составляют Наталья и Филипп. Молодые люди заранее знакомятся со сценой, на которой предстоит выступление. Это необходимо для того, чтобы инвалидам скоординировать свои действия во время игры. Завершающий, третий день съемочный день 1/8 финала Первой телевизионной лиги КВН проходит 11 апреля. В играх принимают участие 24 команды из семи федеральных округов России, также команды из Казахстана. Филипп и Наталья не стесняются шутить на сцене про инвалидность и признаются, что такое взаимоотношение с миром приносит им успех Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвалидом по зрению из Санкт-Петербурга Филипп Кадочников выступит в Перми на играх КВН вместе со своим лабрадором по кличке Олдер. Собакой-поводырь является полноценным членом команды «Хот-дог», которую представляет молодой человек, и участвует практически во всех миниатюрах. Первая телевизионная лига КВН проходит в Перми 9—11 апреля. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками питерской команды до записи съемок программы. «Олдер, на самом деле, у нас главный участник. Он хорошо понимает, когда и что от него требуется, даже тогда, когда мы его об этом не просим. За все время нашего участия в лиге Олдер ни разу нас не подвел. В нужный момент он может „досмешить“ зрителя каким-то своим движением. Если на сцене собака, то это всегда смотрится выигрышным», — признался Филипп. Он также добавил, что на сцене Олдер чувствует себя прекрасно: он всегда спокойный, не пугается громких звуков или яркого света. Еще один участник команды «Хот-дог» — Наталья Ступникова. Травма, приобретенная в детстве, приковала девушку к инвалидной коляске. Несмотря на это, отмечает Наталья, у нее никогда не было сложности с восприятием себя, наоборот- именно на проблеме инвалидности строится юмор команды. «Общество привыкло воспринимать инвалидов стереотипно, что они неполноценные, страдают и т. д. Наше же выступление как раз и строится на том, что мы делаем и испытываем в жизни. Мы шутим на обычные вещи через призму инвалидности. Какие-то вещи для обычных людей могут даже показаться странными, но, когда об этом говорим мы, это всегда весело. Думаю, что такое взаимоотношение с миром, это один из залогов нашего успеха», — рассказала URA.RU Наталья. Ориентироваться на сцене ребятам помогают партнеры по команде, «костяк» которой составляют Наталья и Филипп. Молодые люди заранее знакомятся со сценой, на которой предстоит выступление. Это необходимо для того, чтобы инвалидам скоординировать свои действия во время игры. Завершающий, третий день съемочный день 1/8 финала Первой телевизионной лиги КВН проходит 11 апреля. В играх принимают участие 24 команды из семи федеральных округов России, также команды из Казахстана.