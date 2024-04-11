«Почту России» уличили в навязывании пермякам дорогих услуг и страховки

12 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Пермяки пожаловались на навязывание услуг в почтовых отделениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермское отделение «Почты России» уличили в том, что при оплате ЖКХ сотрудники почтовых отделений навязывали пермякам дорогостоящие услуги и страховки. Об этом сообщается в официальном сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Более 10 обращений от пермяков поступило в адрес Пермского УФАС. Все они сообщали, что при оплате услуг ЖКХ сотрудники „Почты России“ навязывают гражданам дорогостоящие почтовые услуги, страховку и т. д. Также пермяки пожаловались на то, что в почтовых отделениях не принимают посылки 1 класса и просят отправить их более дорогостоящим экспресс-отправлением», — сообщает ведомство. Специалисты Пермского УФАС провели совещание с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и пермского отделения «Почты Росии». По итогам встречи, Пермское УФАС рекомендовало разместить дополнительные стенды в почтовых отделениях с информацией о недопустимости навязывания услуг. Руководство УФПС по Пермскому краю обещало последовать рекомендациям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское отделение «Почты России» уличили в том, что при оплате ЖКХ сотрудники почтовых отделений навязывали пермякам дорогостоящие услуги и страховки. Об этом сообщается в официальном сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Более 10 обращений от пермяков поступило в адрес Пермского УФАС. Все они сообщали, что при оплате услуг ЖКХ сотрудники „Почты России“ навязывают гражданам дорогостоящие почтовые услуги, страховку и т. д. Также пермяки пожаловались на то, что в почтовых отделениях не принимают посылки 1 класса и просят отправить их более дорогостоящим экспресс-отправлением», — сообщает ведомство. Специалисты Пермского УФАС провели совещание с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и пермского отделения «Почты Росии». По итогам встречи, Пермское УФАС рекомендовало разместить дополнительные стенды в почтовых отделениях с информацией о недопустимости навязывания услуг. Руководство УФПС по Пермскому краю обещало последовать рекомендациям.