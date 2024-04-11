11 апреля 2024

«Почту России» уличили в навязывании пермякам дорогих услуг и страховки

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь у почтового отделения. Тюмень , очередь , почта, почта россии
Пермяки пожаловались на навязывание услуг в почтовых отделениях Фото:

Пермское отделение «Почты России» уличили в том, что при оплате ЖКХ сотрудники почтовых отделений навязывали пермякам дорогостоящие услуги и страховки. Об этом сообщается в официальном сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

«Более 10 обращений от пермяков поступило в адрес Пермского УФАС. Все они сообщали, что при оплате услуг ЖКХ сотрудники „Почты России“ навязывают гражданам дорогостоящие почтовые услуги, страховку и т. д. Также пермяки пожаловались на то, что в почтовых отделениях не принимают посылки 1 класса и просят отправить их более дорогостоящим экспресс-отправлением», — сообщает ведомство.

Специалисты Пермского УФАС провели совещание с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и пермского отделения «Почты Росии». По итогам встречи, Пермское УФАС рекомендовало разместить дополнительные стенды в почтовых отделениях с информацией о недопустимости навязывания услуг. Руководство УФПС по Пермскому краю обещало последовать рекомендациям.

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Пермское отделение «Почты России» уличили в том, что при оплате ЖКХ сотрудники почтовых отделений навязывали пермякам дорогостоящие услуги и страховки. Об этом сообщается в официальном сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Более 10 обращений от пермяков поступило в адрес Пермского УФАС. Все они сообщали, что при оплате услуг ЖКХ сотрудники „Почты России“ навязывают гражданам дорогостоящие почтовые услуги, страховку и т. д. Также пермяки пожаловались на то, что в почтовых отделениях не принимают посылки 1 класса и просят отправить их более дорогостоящим экспресс-отправлением», — сообщает ведомство. Специалисты Пермского УФАС провели совещание с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и пермского отделения «Почты Росии». По итогам встречи, Пермское УФАС рекомендовало разместить дополнительные стенды в почтовых отделениях с информацией о недопустимости навязывания услуг. Руководство УФПС по Пермскому краю обещало последовать рекомендациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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