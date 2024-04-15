В Перми сварщика осудили за пожар на важном для губернатора объекте

За пожар на стройке авиационного техникума в Перми оштрафовали сварщика

Сварщик хотел заработать больше, а получил штраф Фото: Илья Московец © URA.RU

Серьезный пожар при строительстве нового корпуса авиационного техникума в Перми произошел по вине сварщика. Это признал суд, который приговорил мужчину к штрафу в 100 тысяч рублей. За стройкой внимательно следил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщается СУ СК по Пермскому краю в Telegram.

По версии следствия, 8 мая 2022 года сварщик «самовольно приступил к выполнению работ по резке арматуры». Он сделал это, чтобы «ускорить завершение работ и получить за них сдельную оплату». От раскаленных частиц металла загорелись плиты из легковоспламеняющегося материала. В результате застройщику был причинен ущерб на 7,5 млн рублей. Эти деньги возместила страховая компания.

URA.RU в 2022 году публиковало фото и видео с места пожара. Часть строящегося корпуса тогда пришлось разобрать. Открыли новый корпус только в марте 2024 года, хотя изначально планировали сдать объект в 2022-м. Преподавателей и студентов поздравлял с этим губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.