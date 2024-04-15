Челябинцы раскупили все билеты на концерт ансамбля танца «Урал»

В Челябинске не осталось билетов на концерт «Этих дней не смолкнет слава» Государственного ансамбля танца «Урал», который пройдет 6 мая. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.
«Свободных мест на концерт „Этих дней не смолкнет слава“ Государственного ансамбля танца „Урал“ — нет», — сообщается на сайте касс. За три недели до мероприятия билеты были раскуплены.
Постановки ансамбля «Урал» основываются на народных танцах. В программе выступлений хореография сочетается с народными традициями, красочными костюмами и национальной музыкой.
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