15 апреля 2024

Челябинцы раскупили все билеты на концерт ансамбля танца «Урал»

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Праздничный концерт, посвященный 90-летию Челябинской области. Челябинск, артист, концерт, ансамбль танца урал
На концерт ансамбля «Урал» не осталось свободных мест Фото:

В Челябинске не осталось билетов на концерт «Этих дней не смолкнет слава» Государственного ансамбля танца «Урал», который пройдет 6 мая. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест на концерт „Этих дней не смолкнет слава“ Государственного ансамбля танца „Урал“ — нет», — сообщается на сайте касс. За три недели до мероприятия билеты были раскуплены.

Постановки ансамбля «Урал» основываются на народных танцах. В программе выступлений хореография сочетается с народными традициями, красочными костюмами и национальной музыкой.

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В Челябинске не осталось билетов на концерт «Этих дней не смолкнет слава» Государственного ансамбля танца «Урал», который пройдет 6 мая. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт „Этих дней не смолкнет слава“ Государственного ансамбля танца „Урал“ — нет», — сообщается на сайте касс. За три недели до мероприятия билеты были раскуплены. Постановки ансамбля «Урал» основываются на народных танцах. В программе выступлений хореография сочетается с народными традициями, красочными костюмами и национальной музыкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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